Stadtrat soll Abendlinien ändern

Einige Verbesserungen soll es in den kommenden Jahren beim Stadtbus geben. Das sieht der Entwurf des Nahverkehrsplans vor, den das Fachbüro vor der Verabschiedung im Stadtrat am 26. Oktober mit einigen Lindauern diskutiert hat. Fachleute und Bürger drängen dabei darauf, dass der Stadtrat schnell die umstrittenen neuen Abendlinien wieder abschafft.

Geteilter Meinung waren Bürger und Stadträte im Nahverkehrforum, ob die Busse wie früher bis 22.40 Uhr wie am Tag auf den üblichen acht Linienästen im Halbstundentakt fahren sollen, oder ob ein Stundentakt ausreichend ist. Der Stundentakt wäre pro Jahr etwa 25000 Euro billiger.

Allerdings müssten sich die Fahrgäste Verbindungen merken. Denn sparen kann die Stadt nur, wenn abends nicht acht, sondern nur vier Busse fahren. Das bedeutet, dass die beiden Linien von der Insel wechselweise, also jede halbe Stunde fahren. Vom ZUP aus würden dann jeweils nur drei Linienäste fahren, also beispielsweise um 21.10 Uhr die Busse nach Alwind, Unterreitnau und Zech und um 21.40 Uhr dann die Busse nach Oberreitnau, Gitzenweiler Hof und Oberhofsteg.

Sabrina Weisz und Sebastian Hofherr vom Verkehrsbüro R+T aus Darmstadt stellten weitere Vorschläge vor, die den Stadtbus verbessern sollen. So sollten die Verantwortlichen mit den Fahrgästen über eine neue Zusammenstellung der Linien nachdenken. Gemeint ist, dass die Halbäste neu gesteckt werden, dass also möglicherweise demnächst der Bus aus Oberreitnau nicht mehr nach Zech, sondern auf die Insel fährt. Dabei sollten möglichst lange und kurze Äste verbunden werden. Aber das will Stadtbus-Betriebsleiter René Pietsch nicht ohne Beteiligung der Bürger beschließen.

Auf der Insel soll demnächst nur noch eine der beiden Linien durch die Altstadt fahren, die anderen durch die Zwanziger Straße zurück zum ZUP. Die vom Stadtrat beschlossene neue Linienführung mit einer Direktverbindung zwischen Insel und Berliner Platz wird aber erst nach Umbau des Langenwegs und des Berliner Platzes möglich sein.

In Richtung Autobahn schlägt das Verkehrsbüro vor, die Linien 3k und 3s, die es derzeit nachmittags gibt, den ganzen Tag lang fahren zu lassen. Dann würden zwei Busse zum Berliner Platz und damit auch zum neuen Bahnhof fahren. Außerdem wäre eine neue Haltestelle auf Höhe des Obi-Marktes möglich, und der Bus könnte ständig den Eichwald anfahren und Badegäste oder Schlittschuhfahrer dorthin bringen.

Grundsätzlich schlagen die Fachleute vor, den ZUP in der Anheggerstraße zu belassen, und die Anbindung der Berliner Platzes durch zwei Buslinien zu verstärken. Den neuen Bahnhof sollte die Stadt aber unbedingt so planen, dass dort Platz für einen ZUP bleibt, damit die Verantwortlichen diese Entscheidung möglicherweise in einigen Jahren ändern können.

Nachdenken sollten die Verantwortlichen mit den Bürgern auch über ein Anrufsammeltaxi, mit dem man sowohl Fahrgästen in den Weilern erreichen könnte, außerdem könnte ein solches System auch Randzeiten am späten Abend oder am frühen Morgen der Wochenenden abdecken, wenn die Busse nicht mehr oder noch nicht fahren. Da dies aber auch Absprachen mit Taxibetreibern und anderen bedarf, wird das sicher nicht sehr schnell kommen.

Bessere Umsteigemöglichkeiten für Radfahrer in den Bus sowie eine Anbindung eines P+R-Parkplatzes nahe der Autobahn an den Stadtbus, sind weitere Vorschläge. Im Fall des Pendelbusses für Autofahrer würde der Halbstundentakt aber nicht reichen. Nachdenken sollten die Verantwortlichen darüber, die verlängerte Betriebszeit an Freitagen und Samstagen nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über anzubieten.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen sowie die Ausstattung zumindest einiger Haltestellen mit Anzeigen, die zum Beispiel über Verspätungen sind weitere Vorschläge der Fachplaner. Bei den Tarifen hoffen die Fachleute auf eine Zusammenarbeit des Stadtbusses mit der RBA und dem Bodo, damit das Umsteigen einfacher und billiger wird. An Schulen, in Betrieben und bei Touristen sollte die Stadt jeweils für das Umsteigen auf den Stadtbus werben.

GTL-Werkleiter Kai Kattau kündigte an, dass sich der Finanzausschuss am 18. Oktober Gedanken über die finanziellen Folgen der Vorschläge machen soll. Dann soll der Stadtrat den Nahverkehrsplan am 26. Oktober verabschieden. Er ist die Voraussetzung dafür, dass die Stadt den Betrieb des Stadtbusses zum kommenden Herbst neu ausschreibt. Der Nahverkehrsplan gilt bis 2021, muss also fortgeschrieben werden, wenn der Reutiner Bahnhof in Betrieb ist und möglicherweise auch bereits Züge an den neuen Bahnhalte in Aeschach und Oberreitnau Fahrgäste aufnehmen.