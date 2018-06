Stadtrat gibt ein Parkraumkonzept in Auftrag

Ein Fachbüro soll unter Beteiligung der Interessenvertreter und Bürger ein Konzept für Parkplätze in Lindau erstellen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend ohne Diskussion mit 19:10 Stimmen beschlossen.

Die Aussprache hinter verschlossenen Türen am Dienstag war offensichtlich erfolgreich: Hatten die Räte vor vier Wochen bei der Diskussion über das Verkehrskonzept Klimo noch heftig gestritten und auch im Finanzausschuss vor zwei Wochen den Vorschlag für ein Parkraumkonzept noch mehrheitlich abgelehnt, bestand am Mittwoch offensichtlich kein Diskussionsbedarf mehr.

Lediglich Jürgen Müller (LI) wiederholte seine Kritik, dass Lindau keinen teuren Fachmann brauche, um über Lage und Größe der nötigen Parkplätze und Parkhäuser zu entscheiden.

Ordnungsamtsleiterin Tanja Bohnert und GTL-Chef Kai Kattau hatten schon mehrfach entgegnet, dass der Verwaltung die nötigen Daten sowie das Fachwissen fehle, um zum Beispiel fachkundig festzulegen, wie groß ein Parkdeck am Karl-Bever-Platz sein sollte. Dabei geht es vor allem darum, den Stellplatzbedarf in der Hauptsaison zu ermitteln. Da Pläne für Parkdecks sehr teuer sind, will die Stadt Fehlinvestitionen unbedingt vermeiden. Hinzu kommt, dass Lindau nach den bisherigen Ergebnissen des Verkehrskonzepts Klimo nur dann eine Chance hat, den Verkehr in der Stadt zu verringern oder zumindest nicht noch weiter zu steigern, wenn es gelingt, die Autos der Tagesgäste vor dem Berliner Platz abzufangen. Von dort sollen die Gäste dann mit einem Shuttle auf die Insel gelangen.

Ob das mit Bus, Zug oder Schiff besser gelingt, auch das will man im Rahmen des Parkraumkonzepts klären.

Workshops für Bürger und Interessensvertreter geplant

Das Fachbüro soll in den kommenden Wochen mit Hilfe verschiedener Kameras und Zählungen herausfinden, wie viele Tagestouristen, Urlauber, Kunden, Arbeitnehmer auf der Insel sowie Anwohner auf die Insel fahren. Auf Grundlage dieser Daten sollen die Fachleute dann Vorschläge für geeignete Auffangparkplätze machen. Dabei soll das Büro sowohl Lage, Größe und geeigneten Shuttle vorschlagen.

In verschiedenen Workshops haben die Beteiligten bereits zugesagt, dass Interessenvertreter und Bürger ihre Belange einbringen dürfen. Wie beim Klimo sind entsprechende Workshops geplant.

Arbeiten sollen 2019 beginnen

Wegen der Gartenschau 2021 auf der Hinteren Insel sollen die Arbeiten spätestens im Jahr 2019 beginnen. Das bedeutet, dass der nötige Ersatz zu diesem Zeitpunkt möglichst fertig sein sollte.

Eine Mehrheit der Stadträte hält deshalb ein Parkdeck am Beverplatz für nötig. Aus diesem Grund sollte das Parkraumkonzept möglichst schnell Ergebnisse vorlegen, auf deren Grundlage dann konkrete Planungen erfolgen können.