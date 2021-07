Stadtrat fordert Grüngutanlage zurück an ihren alten Standort

In einer Stellungsnahme fordert der Lindauer Stadtrat Jürgen Müller (Lindau Initiative) den Grüngutlagerplatz in Lindau zurück an seinen alten Platz zu bringen.

„Auf den seinerzeitigen Antrag der Lindau Initiative hatte die Stadt zugesichert, dass der Grüngutlagerplatz nach der Fertigstellung der Arbeiten am Lärmschutzwall wieder an den alten Standort zurückkommt“, so der Stadtrat. Der Standort in der Breiten Straße sei nur eine Interimslösung. Nachdem die Arbeiten am Lärmschutzwall der Feuerwehr fertiggestellt und auch die Wertstoffcontainer wieder aufgestellt sind, müsse der Lagerplatz zurück an seinen alten Standort.

„Ich beantrage hiermit, die unverzügliche Umsetzung der seinerzeitigen Zusage“, so der Stadtrat. Der alte Standort sei zentral in der Nähe eines großen Wohngebietes und von den Anwohnern können die Grüngutabfälle fußläufig entsorgt werden. Dahingegen ist der Interimsstandort in der Breiten Straße nur mit dem Auto erreichbar und dies im Hinblick auf die große Baumaßnahme an der Ecke Breite Straße/Rickenbacherstraße auch nur unter erschwerten Bedingungen.