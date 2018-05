Stadtrat denkt öffentlich über Zukunft des Berliner Platzes nach

Der Stadtrat wird in einer öffentlichen Sitzung über die Zukunft des Berliner Platzes beraten. Der Workshop am Mittwoch, 28. Februar, beginnt um 17 Uhr. Und auf Wunsch der Mehrheit der Räte dürfen Bürger zumindest als Zuhörer an der Sitzung teilnehmen.

Eigentlich sollte der Workshop hinter verschlossenen Türen stattfinden. Kai Kattau, Werkleiter der Garten- und Tiefbaubetriebe, hatte zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung berichtet, dass eine Arbeitsgruppe der Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet habe, zusätzlich zu den bisher bekannten Ideen einer Unterführung oder einer großen Ampelkreuzung. Diesen Voraschlag will die Verwaltung in dem Workshop am 28. Februar vorstellen und diskutieren.

Kattau wies darauf hin, dass die Zeit drängt, denn bekanntlich will die Bahn AG im Dezember 2020 den neuen Bahnhof in Reutin eröffnen. Dann kann das Umfeld aus Zeitgründen zwar noch nicht perfekt gestaltet sein, doch zumindest eine Zufahrt zum Bahnhof sollte möglich sein, und Parkplätze sollte es dort auch geben. Für den Berliner Platz sei eine Lösung deshalb „dringend erforderlich“, sagte Kattau.

Bürger sollen die Meinungsbildung von Beginn an mitbekommen

Oberbürgermeister Gerhard Ecker wollte über die Ideen zuerst im nicht-öffentlichen Workshop sprechen und erst später an die Öffentlichkeit gehen. Doch die Mehrheit der Stadträte hat es jetzt anders beschlossen. Auf Antrag von Alexander Kiss (BL) stimmten 16:13 dafür, dass interessierte Bürger und die Presse an der Sitzung teilnehmen dürfen.

Roland Freiberg (BU) hatte das Thema am Ende der jüngsten Stadtratssitzung zur Sprache gebracht: Er sehe keinen Grund, das hinter verschlossenen Türen zu besprechen. Das sei ein für viele Bürger sehr wichtiges Thema, deshalb sollte man die Lindauer nicht ausschließen, sondern sie von Anfang an am Prozess der Meinungsbildung beteiligen.

Freiberg will auch den geplanten Workshop zur künftigen Gestaltung des Karl-Bever-Platzes öffentlich halten. Wie mehrfach berichtet, streiten die Stadträte über die Frage, wie viele Parkplätze dort nötig sind und ob ein Hotel direkt vor der Insel sinnvoll ist. In einem Workshop sollen die Räte konkret festlegen, welche Angaben die Stadt in der geplanten Ausschreibung für die Investorensuche macht. Da es noch keinen Termin gibt, ließ OB Ecker eine Abstimmung darüber jetzt nicht zu, ob der Workshop ebenfalls öffentlich sein soll. Freiberg will seinen Antrag bei Gelegenheit wiederholen.