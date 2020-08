Stadtoberhaupt lädt Umwelt-Aktivisten ein

Zu einer offenen Gesprächsrunde haben Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Klimaschutzmanagerin Danielle Eichler Jugendliche der Fridays for Future-Bewegung Lindau in den Toskanapark eingeladen. Joshua und Lilly von Puttkammer und Laurin Maier kamen mit konkreten Vorschlägen, wie man Jugendliche zur Mitarbeit bei städtischen Themen gewinnen könnte. So habe die Idee in den Schulen ein Art „Bürgersprechstunde“ zu integrieren guten Anklang gefunden, wie es in der städtischen Pressemitteilung heißt. Überrascht seien die Jugendlichen über die zahlreichen Anstrengungen der Stadt Lindau in Sachen Klimawandel gewesen. Lindau wurde mit dem „eea in Gold“ ausgezeichnet, eine der höchsten Auszeichnungen für kontinuierlichen Klimaschutz, die es gibt.

Claudia Alfons erzählte auch noch von einem Besuch der Ausstellung des Künstlers Andreas Scholz. Er hat ein Bild von Greta Thunberg gemalt und angeregt, dass Jugendliche das Bild zu Fuß, in eine Art Staffellauf, vom Bodensee bis nach Stockholm zu Greta Thunberg nach Stockholm bringen. Die Jugendlichen nahmen diese Anregung mit um sie intern zu beraten.