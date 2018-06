Stadtmuseum Lindau sucht Alltagsgeschichten aus der Nachkriegszeit

Museumschefin Barbara Reil arbeitet an dem künftigen Stadtmuseum. Dort will sie natürlich auch die Nachkriegszeit darstellen, die sehr interessant ist, weil der Landkreis Lindau bis 1955 quasi ein eigenes Bundesland war. Reil hofft nun, dass Lindauer mit Erinnerungen und vielleicht auch mit Erinnerungsstücken beitragen können und lädt am 3. Juli zu einem Erzählcafé ein.

Knapp über 70 Jahre liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs zurück, wenig mehr als 60 Jahre das Ende des Landkreisstaats Lindau. Die Erinnerung an diese spannende Zeit ist noch lebendig im kollektiven Gedächtnis der Lindauer, im Stadtmuseum jedoch bislang beinahe blinder Fleck. Das soll anders werden in der neuen Dauerausstellung, die das Kulturamt im sanierten Cavazzen nach dem Umbau präsentieren will. Dabei sind auch Lindauerinnen und Lindauer persönlich gefragt: Am 3. Juli laden Museum und Lindauer Zeitung zum Erzähl-Café im Innenhof des Cavazzen.

Für die künftige Dauerausstellung sammelt das Stadtmuseum komische und ernste, kuriose und banale, schöne und traurige Alltagsgeschichten aus den Jahren von 1945 bis 1956. Denn vor allem diese fehlen dem Museum: „Es geht uns hier gerade nicht um das große Ganze, sondern um das persönliche Erleben“, erläutert Museumsleiterin Reil. Wie war das in Lindau nach dem Krieg? Wer erinnert sich an die Zeit der französischen Besatzung? Was bedeutete es, am „Fettfleck Deutschlands“ zu leben, wie das politisch und wirtschaftlich privilegierte Lindau damals genannt wurde? Wer träumte nach dem Durchzug der „Helden von Bern“ 1954 von einer eigenen Fußballerkarriere?

Museum hofft auch auf spannende Ausstellungsstücke

Auch Objekte sind noch nötig für die künftige Ausstellung. Interessant sind Stücke, die Lindauer Geschichte(n) erzählen und illustrieren: Ein Kleid, selbst geschneidert aus dem ersten Stoff, der nach Kriegsende wieder in Lindau zu bekommen war; ein persönliches Erinnerungsstück an den Durchzug der „Helden von Bern“ im Jahr 1954; oder ein Autokennzeichen mit dem FBy für „Französisch Bayern“ und dergleichen mehr. „Wenn jemand bereit wäre, uns solch ein Stück leihweise oder dauerhaft zu überlassen, wäre das ein Hauptgewinn fürs Museum“, sagt Reil. Beim Erzähl-Café geht es zwar zunächst um Geschichten, aber: „Für Hinweise auf interessante Objekte sind wir sehr dankbar!“

Am Dienstag, 3. Juli, um 18.30 Uhr im Innenhof des Cavazzen treffen Bürgerinnen und Bürger in kleinen Runden zusammen und teilen persönliche Erinnerungen – oder in der Familie überlieferte Erzählungen – miteinander und den interessierten Mitarbeitern des Museums und der LZ. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.