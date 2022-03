Stadtmeisterschaft um den Karl-Schober-Cup 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. März fand die Lindauer Stadtmeisterschaft Ski Alpin um den Karl-Schober-Cup in Laterns statt. Trotz den warmen Temperaturen konnte ein fairer Riesentorlauf gesteckt werden, der auch für die Bambini gut zu bewältigen war. 140 Skibegeisterte zwischen 4 und 70 Jahren stellten sich der Herausforderung und glänzten mit zum Teil hervorragenden Zeiten. Franziska Haser und Andreas Zürn wurden nicht nur Sieger ihrer Altersgruppen, sondern auch verdient Lindauer Stadtmeister*in 2022 und gewannen den Karl-Schober-Cup.

Bei den weiblichen Bambini siegte Amelie Obenaus vor Marta Einsle und auch Philipp Uitz sicherte sich Platz 1 vor Niklas Haarjärvi und Florian Wüffel. Ida Einsle holte sich den Sieg in U8 weiblich vor Klara Kling und Viola Schäfler. Sieger bei den Kindern U8 männlich wurde Jan Eckard vor Oskar Frank und Manuel Schmieg. In der Klasse U10 weiblich gewann Leni Einsle vor Elisa Uitz und Rosa Kremler. Ben Kriessler gewann vor seinem Bruder Lukas Kriessler und Philipp Obenaus die Klasse U10 männlich. Moana Schroff sicherte sich den Sieg in der Klasse U12 weiblich vor Maya Mund und Leni Kuttruff. Leon Kaiser siegte bei den Jungs U12 vor Christian Hapurne und Felix Caprano. Schnell unterwegs war Anna-Lotta Mattes in der U14 und holte sich den ersten Rang vor Luna Dietz und Hanna Seebeck. Stark unterwegs war Luca Mund in der Gruppe U14 männlich, wo er mit einem Vorsprung von über drei Sekunden den Sieg vor David Wöllmer und Tim Engstler herausfuhr. Bei den Schülerinnen U16 holte sich Giulia Stolze nicht nur den Sieg in ihrer Gruppe, sondern sicherte sich auch den Titel der Schülerstadtmeisterin 2022. Auf Platz zwei und drei fuhren Lydia Wöllmer und Carolina Bommer. Tim Caprano sicherte sich erneut den Titel des Schülerstadtmeisters und siegte vor Phil Mory und Ian Sattler. Bei den weiblichen Starterinnen der U18 holte Carlotta Kübler den Sieg vor Anna Kottmayr und Alisa Hirlinger. Auch bei den männlichen Startern U18 war es spannend, den Sieg holte sich Laurin Geser knapp vor Paul Reupert und Patrick Romer. Die Gruppe U21 männlich gewann Nicolas Zürn mit der zweitbesten Tageszeit vor Tobias Picker und Lukas Paff.

Die Freude bei der Siegerehrung war groß, nicht nur wegen der Urkunden, Pokale und tollen Preise in der Tombola, vor allem auch dass es nach einer einjährigen Zwangspause wieder eine Lindauer Stadtmeisterschaft gab.