Stadtgärtnerei pflanzt den Frühling vor die Heidenmauer

Udo Frank, einer der Stadtgärtner der GTL, gibt der Neubepflanzung auf dem Heidenmauerkreisel ordentlich Wasser, damit die frisch gepflanzten Blumen gut anwachsen können. Derweil sorgen Fabian Boms und Bruno Baldauf (von links) dafür, dass der Kreisverkehr wieder sauber ist. Der Klatschmohn in der Mitte des Rundes hängt noch etwas müde seine Blätter, wird sich aber in den nächsten Tagen aufrichten. Nachdem ihre Gewächshäuser den schweren Schnee in diesem Winter nicht schadlos überstanden haben, kann die Stadtgärtnerei in diesen Tagen nicht mit überbordender Blumenpracht aufwarten. So können die Stadtgärtner heuer vor Saisonbeginn nur einsetzen, was den Winter überlebt hat. Aber dafür lassen sie sich erfahrungsgemäß immer schöne Arrangements einfallen. Foto: Christian Flemming