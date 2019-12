Stadtgärtnerei-Gelände: Bregenzer Büro gewinnt Gestaltungswettbewerb

Den städtebaulichen Realisierungswettbewerb der GWG für die Bebauung des freiwerdenden Geländes an der Ludwig-Kick-Straße, auf der momentan noch die Stadtgärtnerei angesiedelt ist, hat das Bregenzer Architekturbüro Dietrich/Untertrifaller gewonnen. Die Jury hatte sich einstimmig für deren Vorschlag entschieden, das Gelände mit drei größeren Gebäuden mit geförderten Mietwohnungen, einer Kindertagesstätte sowie zwei Reihenhäuserzeilen mit Eigentumswohnungen zu bebauen.

Den Preisrichtern gefiel diese Lösung am besten, da sie eine lockere Gestaltung vorsehe, genug Freiflächen beinhalte und das Gelände vor der denkmalgeschützten Orangerie für „Urban Gardening“ und einen Spielplatz vorsehe. Das bedeutet, dass die künftigen Anwohner hier gemeinschaftlich gärtnern können sollen, was Gemüseanbau ebenso erlaubt wie viele andere kreative Ideen zulässt. Wie die Orangerie selbst künftig genutzt werden soll oder kann, ist laut GWG-Geschäftsführer Alexander Mayer dabei noch offen. Er kann sich dort durchaus einen Quartierstreff vorstellen.

Der Vorschlag der Vorarlberger stelle den Schutz des Baumbestandes dort ebenso sicher wie auch den Grünfinger, der sich im Anschluss jenseits der Ludwig-Kick-Straße fortsetze. In diesem neu entstehenden Quartier ist eine reine Wohnbebauung vorgesehen mit der genannten Kindertagesstätte, die derzeit in der Villa Engel untergebracht ist. Sie wie auch das anschließende Gebäude entlang der Ludwig-Kick-Straße sind wie das Palmenhaus denkmalgeschützt. Ein weiterer Aspekt, den Dietrich/Untertrifaller in ihren Plan einarbeiteten, fand bei der Jury ebenfalls Gefallen: die Radwegelösung, die von der Anheggerstraße herunter durch das neue Quartier zum Schweizerhofweg führt. Auf Kritik hingegen stieß die Erschließung, also die Zufahrt von der Ludwig-Kick-Straße her. So, wie die Vorarlberger Architekten planten, will die GWG das nicht umsetzen. Fahrzeuge sollen in einer Tiefgarage verschwinden.

Als Fachpreisrichter fungierten Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Ralph Kulak, Lindaus Stadtbaudirektor Georg Speth sowie Thomas Bzowka, der stellvertretende Leiter Wohnungsbauwesen der Regierung von Schwaben. Sachpreisrichter waren die Lindauer Bauausschussmitglieder Günter Brombeiß und Angelika Rundel sowie Alexander Mayer.