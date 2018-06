Stadtfest Lindau heißt: Feiern ohne Cocktails

Einerseits gibt es das Stadtfest jedes Jahr, andererseits gibt es jedes Jahr etwas Neues. So auch diesmal: Gleich vier neue Gruppen werden das Angebot beim Stadtfest, das der Club Vaudeville veranstaltet, bereichern. Zudem gibt es erstmals keine alkoholhaltigen Cocktails mehr. Ansonsten gilt wie immer. Die komplette Insel wird am Samstag, 12. Juli, zum Festplatz.

Manuela Kiss vom Organisationsteam begründet den kompletten Verzicht auf alkoholhaltige Cocktails mit den hohen Auflagen, die man einhalten müsse. „Wir müssten eigentlich schon seit Jahren für einen Barbetrieb entsprechende Absperrungen errichten und auch Sicherheitsleute abstellen.“ Das kostet Geld, und das Geld soll eigentlich den beteiligten Vereinen zugute kommen. Denn das ist bekanntlich die Idee, die auch hinter dem 32. Stadtfest steht: Lindauer Vereine und Gruppierungen bieten ein Fest für alle Lindauer.

Eine Idee, die weiterhin ihren Reiz zu haben scheint. „Viele Vereine sind schon seit Jahren dabei, Stets am gleichen Platz. Ich glaube, die würden automatisch am Festtag aufbauen“, sagt Kiss. „Das ist natürlich toll, ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen in den Vereinen gäbe es das Stadtfest nicht.“

Auch in diesem Jahr kommen zu den altbekannten Gruppen wieder neue hinzu. Ein albanischer und das Mehrgenerationenhaus Zech präsentieren sich am Alten Schulplatz. Die U 19-Crew des Jugendhauses verkauft an der Römerschanze alkoholfreie Cocktails und erstmals ist auch der neugegründete Rotary Club Lindau-Dreiländereck dabei. Er präsentiert am Mangturm italienische Spezialitäten und dazu einen Prosecco, der direkt von einem Weingut kommt, das noch nach mehr als hundert Jahre alten Techniken arbeitet.

der Erlös soll zu einem Teil an den Club Vaudeville fließen. „Wir möchten einfach die Kulturarbeit des Clubs unterstützen. Zudem wollen wir uns in der Region engagieren“, sagt Claudia Roßmann über das Engagement der Rotarier. Natürlich sei es auch eine Chance, den eigenen Verein in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch in den kommenden Jahren will der Club mit den Einnahmen beim Stadtfest soziale Projekte in der Region unterstützen.

Auch in diesem Jahr verspricht das zwölfköpfige Organisationsteam aus Ehrenamtlichen ein pralles Programm. „Das Schöne ist, dass sich immer wieder Gruppen melden. Vor allem beim Kinderprogramm ist dies so“, freut sich Kiss. Deshalb geht es auf einigen Bühnen schon um 12.30 Uhr los.

Wie breit gestreut das Angebot ist, lässt sich auch gut an den Bands ablesen. Die Werkstattband der Lebenshilfe hat ebenso ihren auftritt wie die deutsche Band „Marathonmann“ (siehe Interview auf der Szene-.Seite) oder die Jung-Abräumer „Tagträumer“, aus Österreich.

Dieses bunte Nebeneinander verschiedenster Angebote ist es wohl auch, was den Reiz des Stadtfestes ausmacht, das komplett von Ehrenamtlichen gestemmt wird. Allein der Club Vaudeville hat am Festtag selbst nach Schätzungen von Kiss ungefähr 100 Helfer im Einsatz, dazu kommen noch die Thekenkräfte. Aber das ist jedes Jahr so beim Stadtfest. Von daher nichts Neues.