Stadtbus streift Weihnachtsbude

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am späten Montagabend auf der Lindauer Insel ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, passierte ein Stadtbus an einer engen Stelle mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei geriet der 67-jährige Busfahrer mit seinem Bus etwas zu weit an den linken Fahrbahnrand. Er touchierte eine der leerstehenden Verkaufsbuden des am Sonntag zu Ende gegangenen Weihnachtsmarktes und beschädigte diese stark. Weil der Verkaufsstand so nicht mehr sicher stand, musste die Bude noch in der Nacht vom städtischen Bauhof abgebaut werden. An der Marktbude entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Am Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von etaw 500 Euro. Weder der Busfahrer noch seine Fahrgäste wurden verletzt.

