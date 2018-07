Stadtbus streift Fahrgast

Ein 18-jähriger Schüler ist am Mittwoch, um kurz nach 13 Uhr, vom Spiegel eines am ZUP einfahrenden Stadtbus am Kopf getroffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Mutter des Geschädigten habe ihr Sohn zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Anhegger Straße auf den Stadtbus gewartet. Beim Einfahren eines Busses sei er von dessen Außenspiegel am Kopf getroffen worden. Der Busfahrer habe den Vorfall bemerkt, die Türe geöffnet und den jungen Mann angesprochen. Der Geschädigte ist aber dann verwirrt und leicht desorientiert in einen anderen Bus gestiegen. Am Nachmittag musste sich der Schüler jedoch ins Krankenhaus begeben, wo er zur Beobachtung und weiteren Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 08382/9100 bei der Polizei Lindau zu melden.