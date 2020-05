Stadtbus startet normalen Fahrbetrieb am 25. Mai

Auf die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen reagiert auch der Stadtbus Lindau. Ab Montag, 25. Mai, möchten die Verantwortlichen endgültig zum regulären Fahrplan zurückkehren.

Seit Montag wird – damit die Abstandsregeln eingehalten werden können und genug Platz in den Bussen ist – zwischen 7.10 und 15.40 Uhr von Montag bis Freitag wieder im Halbstundentakt gefahren. Es gelten weiterhin der Ferienfahrplan: von Montag bis Samstag fahrplanmäßiger Start, Betriebsende bereits um 21 Uhr anstatt um 23 Uhr (1 Uhr am Wochenende). Am Sonntag fahrplanmäßiger Start, Betriebsende bereits um 17 statt um 23 Uhr. Der Stadtbusverkehr ist zum Teil weiter auf einen Stundentakt reduziert, Montag bis Freitag erweitert durch zwei Fahrten am frühen Morgen (wie seit 6. April).

Neu ist: Von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.10 ab ZUP bis 15.40 Uhr an ZUP gilt wieder der Halbstundentakt, ergänzt durch zwei flexible Verstärker von 15.40 bis 18.10 Uhr ab ZUP. Samstags gilt von 9.10 ab ZUP bis 17.40 Uhr an ZUP ebenfalls der Halbstundentakt.

Ab Montag, 18. Mai, kommt an Sonntagen der Halbstundentakt von Betriebsbeginn bis 20.40 Uhr ab ZUP dazu. Ab Montag, 25. Mai, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen. In den Stadtbussen gilt weiterhin Maskenpflicht.

Das Stadtbusbüro am ZUP ist von Montag, 11., bis Freitag, 22. Mai, von 8 bis 16 Uhr und ab 25. Mai wieder zu den regulären Zeiten von 8 bis 18 Uhr geöffnet.