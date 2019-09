„Stadtbus mobil“ zeigt den Fahrplan in Echtzeit

Ein Mosaiksteinchen für den Erfolg des Stadtbusses war immer schon, dass das System unkompliziert ist und die Busse zu jeder halben Stunde an jeder Haltestelle abfahren. Das schreiben die Stadtwerke Lindau in einer Mitteilung. Und nun werden die Auskünfte sogar in Echtzeit geliefert: Die Stadtbus Lindau-App ist das neue, kosten- und werbefreie Fahrplan- und Auskunftcenter für die Stadtbusse der türkisen Flotte und kann ab sofort auf allen Smartphones und Tablets, auf denen Android oder iOS läuft, installiert werden. Mit dieser mobilen Anwendung können Kunden des Stadtverkehrs Lindau die Fahrzeiten der vier Stadtbuslinien jederzeit und überall abrufen. Auf einer interaktiven Karte visualisiert die App die aktuellen Positionen und Bewegungen der Busse und zeigt überdies die Verspätungsminuten an. Mit Hilfe der GPS-Ortung errechnet der Routenplaner die Fußwege von und zur Abfahrts- oder Zieladresse und nennt den Standort der nächsten Haltestellen und die Abfahrtszeiten. Individuelle Einstellungen erleichtern es, die Fahrplanauskunft auf die ganz persönlichen Bedürfnisse anzupassen und Favoriten festzulegen. Zur Nutzung aller Funktionen ist eine Datenverbindung ins Internet sowie GPS Empfang notwendig. Die App ist im App-Store oder Play Store unter dem Stichwort „Stadtbus Lindau“ zu finden. Foto: Christian Flemming/dik