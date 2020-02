Stadtbus fährt in Alwind Fußgängerin an

Ein Stadtbus hat am Sonntag, 9. Februar, eine Fußgängerin erfasst. Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen Mittag ein Stadtbus der Linie 4 an der Wendeschleife an der Endhaltestelle Alwind umdrehen. Dabei übersah der Fahrer, nach seinen eigenen Angaben wegen der tief stehenden Sonne, eine 62-jährige Fußgängerin und fuhr sie an. Die Frau wurde gegen die Windschutzscheibe des Busses geschleudert, die zu Bruch ging. Anschließend stürzte die Frau auf die Fahrbahn.

Die verletzte Fußgängerin war nach Auskunft der Polizei ansprechbar und ohne sichtbare schwere Verletzungen. Nach ersten Angaben des Notarztes besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, sie wurde mit einem Rettungsfahrzeug in die Klinik nach Wangen gebracht und wird dort medizinisch versorgt.