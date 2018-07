Stadtbus fährt beim Kinderfest bis nach Mitternacht

Damit alle Besucher des Kinderfestes sicher nach Hause kommen, fahren alle Linien des Stadtbusses bis nach Mitternacht. In der Früh fahren die Busse nicht auf die Insel.

Die Stadtverkehr GmbH teilt mit, dass alle Busse einschließlich der Linie 2 bis nach Mitternacht im Halbstundentakt fahren. Es gibt also drei zusätzliche Fahrten, die den ZUP um 23.10, 23.40 und 0.10 Uhr verlassen. Wegen des Festumzuges kann der Stadtbus in der Früh nicht auf die Insel fahren. Von 8.40 bis einschließlich 10.40 Uhr (Abfahrt am ZUP) enden die Linien 1 und 2 in Richtung Insel an der Haltestelle Toskana. Die Haltestellen auf der Insel können die Busse erst bei der Fahrt ab 11.10 Uhr (ab ZUP) wieder anfahren. In Reutin fährt der Stadtbus bis einschließlich Donnerstag die Haltestellen Lugeck, Schule Reutin und Wiedemannstraße nicht an, Ersatzhaltestellen gibt es in der Steigstraße (Ecke Röntgenstraße) und in der Münchhofstraße am Kiosk Meister.