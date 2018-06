Stadtbus fährt am Fasnachtssonntag andere Route

Wegen des Narrensprungs fährt der Stadtbus am Fasnachts-Sonntag auf der Insel in der Zeit von 13.10 Uhr bis 16.40 Uhr (Fahrt ab ZUP) nicht durch den Altstadtkern sondern bis zur Hinteren Insel und über die Zwanziger Straße zurück zum ZUP. Das teilen die Stadtwerke mit.

In der Zwanziger Straße schräg gegenüber der Inselhalle so wie vor der Spielbank richten die Stadtwerke Ersatzhaltestellen ein. Es entfallen in diesem Zeitraum die Haltestellen „Hauptbahnhof“, „Altes Rathaus“, „Stadttheater“ und „Maxhof“.

Von der Ersatzhaltestelle „Inselhalle“ fährt der Stadtbus in Richtung ZUP um 13.28, 13.58, 14.28, 14.58, 15.28, 15.58 und 16.28 Uhr. Die Ersatzhaltestelle „Spielbank“ wird um 13.31, 14.01, 14.31, 15.01, 15.31, 16.01 und 16.31 Uhr bedient. (lz)