Stadtbus bietet Zusatzschleife und Verstärker zur Gartenschau

Holz ist knapp, die Holzpreise kennen nur eine Richtung, sie steigen. Das betrifft nicht nur Baufirmen und Handwerker – wie mehrfach berichtet – auch die Industrie ist tangiert, Lieferketten sind in Gefahr. Davor warnt der Verband jener Betriebe, die Paletten und Exportverpackung für namhafte Firmen herstellen. Die Firmen ächzen unter der Situation. Beispielsweise in Rot an der Rot.

„Wir telefonieren die ganze Woche herum, wir kaufen jeden Kubikmeter Holz, damit wir weitermachen können“, sagt Anton Sailer senior von der ...