Stadt zur S-Bahn in die Schweiz: „Erfolg hat viele Väter“

Oberbürgermeister Gerhard Ecker freue sich über die Ankündigung von Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart, dass sich der Freistaat an den Kosten für die S-Bahn zwischen Lindau und Romanshorn beteiligen will. Allerdings verweist er auch darauf, dass dieser Erfolg nicht allein Mathias Hotz zuzuschreiben ist. Die Initiative Bodensee-S-Bahn ist indes von den Plänen schlicht begeistert.

„Darauf haben wir alle hingearbeitet. Dieser Erfolg hat viele Väter“, schreibt Oberbürgermeister Gerhard Ecker in einer Pressemitteilung. Er selbst habe sich nicht nur als OB, sondern auch als Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) gemeinsam mit dem früheren Landtagsabgeordneten Eberhard Rotter für entsprechende Verbesserungen eingesetzt.

„Der Lindauer Stadtrat befasste sich bereits im November 2010 mit der Bodensee-S-Bahn. Er hörte Ulrich Bauer aus Wangen, Paul Stopper und Vertreter der Vorarlberger Landesregierung an“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Seitdem forderten OB, Stadtrat und Verwaltung die Schaffung eines Bodensee-S-Bahnkonzeptes zur Stärkung des Bahnknotens Lindau und im Hinblick auf die Wiedereröffnung von Haltepunkten im Rahmen der Stationsoffensive Bayern. Bereits seit 2004 setze sich die Initiative Bodensee-S-Bahn (IBSB) für den Ausbau einer S-Bahn im Bodenseeraum ein, so die Stadt weiter.

Darum wäre ein Halbstundentakt sinnvoll

Die ISBS schreibt in einer gesonderten Pressemitteilung, sie sei von den Plänen zur S-Bahn Lindau-Romanshorn schlicht begeistert. „Mit einer solchen S-Bahn würde aus Sicht der IBSB am östlichen Bodenseeufer der Kern einer Bodensee-S-Bahn entstehen“, schreibt die Initiative. Dies sei umso erfreulicher, da es aufgrund der Überquerung zweier Landesgrenzen und des Alpenrheines in dieser Gegend besondere Herausforderungen gebe. „Eine solche Verbindung ist nicht nur für Pendler interessant, sondern auch für Touristen, die den Bodenseeraum per Bahn erkunden wollen, zum Beispiel mit dem Bodensee-Ticket, welches die geplante Linie voll und grenzüberchreitend in der Zone 1 einbeziehen würde.“ Zudem würde der von viel Straßenverkehr geplagte Raum Lindau-Bregenz-St. Margrethen dadurch weiter entlastet.

Mittelfristig sei es sinnvoll, eine solche Linie nicht nur im Zweistundentakt, sondern im Halbstundentakt anzubieten und dadurch ein verlässliches und voll verfügbares Angebot zu schaffen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Hierfür ist es auch notwendig, die Bahnstrecken zwischen Lindau und Romanshorn grundsätzlich zweispurig auszubauen, um das Potenzial der Verbindung voll ausschöpfen zu können. Die bisher größtenteils vorhandene Einspurigkeit raubt den verschiedenen Verbindungen viel Kapazität, erzeugt Staus und ist anfälliger für Verspätungen – vergleichbar mit dem Splügenpass.“

Weiter wäre es aus Sicht der Initiative sinnvoll, diese Linie mittelfristig direkt mit einem anderen erfolgreichen S-Bahn-System am Bodensee, dem Seehas zwischen Konstanz und Engen, zu verbinden. Dies könnte durch eine Verlängerung des Seehas bis Romanshorn oder durch eine Weiterführung der geplanten S-Bahn von Lindau über Bregenz und Romanshorn bis Konstanz erfolgen. „Hierzu könnten Flügelkonzepte eingesetzt werden, womit man den Zug in Romanshorn teilen und wieder zusammenführen könnte“, schreibt die Initiative.

Für das nördliche Ufer des Bodensees seien solche fortschrittlichen und weitblickenden Konzepte wie die Verlängerung der S7 noch nicht möglich, da hier die Grundvoraussetzungen für einen leistungsstarken Eisenbahnbetrieb – Elektrifizierung und Doppelspur – nicht gegeben sind.