Stadt zeigt Preisträgerentwürfe für Bau der Mittelschule

Nach der Ausstellung im Alten Rathaus können sich Bürgerinnen und Bürgern ein zweites Mal über die fünf prämierten Ergebnisse des Architekturwettbewerbs Mittelschule informieren. Das teilt die Stadt Lindau in Pressemitteilung mit. Diesmal gehe es um den Bau der Mittelschule im Gesamtkontext der kommunalen und stadträumlichen Schulentwicklung.

Was macht moderne Lernorte aus und wie sollen unsere Kinder und Jugendlichen in der Zukunft lernen? Wie könnte eine neue Mittelschule für Lindau aussehen? Wer sich für Fragen wie diese interessiert, den lädt das Bauamt der Stadt Lindau in die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum ein. Laut Pressemitteilung der Stadt Lindau geht es darum, kommunalen und stadträumlichen Schulentwicklung zu betrachten sowie sich zu informieren

Der Schulentwicklungsprozess der Stadt Lindau werde sich noch über viele Jahre erstrecken, heißt es weiter. Annähernd alle kommunalen Grundschulen benötigten mehr oder weniger große bauliche Veränderungen oder auch Umnutzung. „Diese Maßnahmen werden auf die Stadt, die Ortsteile, den öffentlichen Raum Auswirkungen haben“, so die Mitteilung. Aber die Haushaltslage der Stadt Lindau sei angespannt, Baukosten explodierten und es sei noch offen, ob der prämierte Entwurf zur Mittelschule zum aktuellen Zeitpunkt so umgesetzt werden kann.

Bei der Ausstellung zu der die Stadt Lindau alle interessierten Bürgerinnen und Bürger einlädt, gehe es um mehr als die bauliche Umsetzung der Mittelschule. Gezeigt wird unter anderen, wie der Prozess der Schulentwicklungsplanung begann und wie der aktuelle Stand ist. Die Ausstellung diene auch dazu, diesen komplexen Prozess nachvollziehbar zu machen und aufzuzeigen, was alles dazugehöre, was mitgedacht werden müsse und welche Funktion die Mittelschule als Baustein im Schulentwicklungsprozess habe.

Zur weiteren Entwicklung der Lindauer Grund- und Mittelschulen sei ein breiter gesellschaftlicher und politischer Dialog gewünscht. Vor diesem Hintergrund solle die Ausstellung auch einen wichtigen Beitrag leisten, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Ziel ist es eine konstruktive Diskussion über Architektur, Städtebau und vor allem zu den Bildungsräumen der Stadt Lindau anzustoßen“, heißt es. Laut Mitteilung sollen Bürgerinnen und Bürgern in den kompletten Planungsprozess mit eingebunden werden: Von der Bedarfsentwicklung bis zur konkreten Umsetzung eines Bauvorhaben. Es gehe auch darum, gemeinsam zu erarbeiten, wie das besser gelingen kann. Dazu gehört es Regeln zu finden, um ein Maximum an Transparenz, Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit für die Stadt sichern zu können und zukunftsgerichtete Vorhaben in die Umsetzung zu bringen. Beiträge von Besucherinnen und Besucher seien bei der Ausstellung gewünscht.