Stadt will feste Richtlinie für Stellplatzablöse

Eine Stellplatzsatzung gibt es in der Stadt Lindau nicht. Kann ein Bauherr erforderliche Parkplätze nicht auf dem eigenen Grundstück anlegen, dann hat er bisher einen einfachen Brief der Stadtverwaltung erhalten mit der Aufforderung, einen Ablösebetrag für die notwendigen Stellplätze zu bezahlen. Das soll sich ändern: In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 5. Juni, soll der städtische Bauausschuss eine verbindliche Richtlinie für das Thema Stellplatzablöse verabschieden.

Diese soll in allererster Linie für die Insel gelten. „Nur in begründeten Einzelfällen kann diese Richtlinie ausnahmsweise auch auf das Festland angewendet werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage des Bauausschusses. Nach der bayerischen Bauordnung ist ein Bauherr grundsätzlich verpflichtet, „Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl herzustellen“, darauf verweist die Verwaltung. Dabei stehe dem Bauherrn aber grundsätzlich ein Wahlrecht zu, ob er die Parkplätze wirklich selbst auf seinem Grundstück anlegt oder lieber ablösen will. Denn die Bauordnung sehe die Stellplatzpflicht auch dann als erfüllt an, wenn der Bauherr die Kosten fürs Herstellen der Stellplätze auf öffentlichem Grund entrichte.

Weil aber die bisher Verwaltungspraxis in Lindau – besagter einfacher Brief – den rechtlichen Vorgaben nicht gerecht werde, sei es erforderlich, dass die Stadt eine feste Richtlinie für Stellplatzablöse erlasse und nun auch Ablösungsverträge mit den Bauherren abschließe.

Reduzierter Betrag während Übergangsfrist bis 2022

Zu den Ablösebeträgen hat sich die Verwaltung in den Großen Kreisstädten im Freistaat umgehört: Die Beträge bewegen sich danach zwischen 500 (Rothenburg) und gut 15 000 Euro (Fürstenfeldbruck). In Lindau soll sich aus Stellplatzgröße, Bodenrichtwert und Herstellungskosten ein Betrag zwischen 4000 (etwa im Bereich Auf der Mauer) und maximal 15 000 Euro (beispielsweise am Seehafen) ergeben.

Nach Ansicht der Verwaltung könnte in einer Übergangsfrist bis Ende 2022 ein reduzierter Betrag erhoben werden. Eine Ermäßigung von 25 Prozent kann sich die Verwaltung laut Sitzungsvorlage aber auch vorstellen, wenn es sich beim Bauvorhaben um zu sanierende Einzeldenkmäler handelt oder wenn es Häuser sind, in denen keine Ferienwohnungen vorgesehen sind.