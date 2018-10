Stadt will das Stadion erneuern

Die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses am kommenden Dienstag, 9. Oktober, im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, Bregenzer Straße 6 (Toskana), beginnt um 17 Uhr. Weitere Themen sind der Sachstand zum Seegras im Kleinen See, der Beteiligungsbericht 2017 der Stadt, die Finanzierung der Fahnenmasten am Seehafen und ein Zwischenbericht über das laufende Haushaltsjahr.