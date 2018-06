Stadt will Anteil von den Bahngeschäften

Der Poker zwischen Stadt Lindau und Bahn AG wegen der Finanzierung der Zwei-Bahnhöfe-Lösung geht offenbar in die entscheidende Phase. Während die Bahnmanager eine Kostenbeteiligung der Stadt erwarten, will die Stadt im Gegenzug von den Grundstücksgeschäften der Bahn profitieren. Darum geht es am Mittwoch im Stadtrat.

Formal stehen auf der Tagesordnung des Stadtrats lediglich die sogenannten Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne Bahnflächen Insel und Bahnflächen Reutin. Nun können Verwaltung und Stadtrat diese Pläne aber inhaltlich noch gar nicht füllen. Denn für die Insel haben die Räte erst vor Kurzem einen Wettbewerb beschlossen, über den sich die Räte von Städteplanern aus ganz Europa gute Vorschläge für die Stadtentwicklung erwarten. Und in Reutin soll sowieso erst in etwa zehn Jahren eine Wohnsiedlung entstehen.

Aber die Verantwortlichen in Lindau wollen offensichtlich Druck auf die Bahn ausüben. Hintergrund ist wohl die als etwas zögerlich empfundene Haltung der Vertreter verschiedener Tochtergesellschaften der Bahn. Zugleich wollen die Lindauer den Managern etwas entgegensetzen, die zuletzt verschiedentlich davon gesprochen haben, dass Lindau mehr als die schon vor Jahren in Aussicht gestellten drei Millionen Euro aufbringen sollte, damit es in fünf Jahren Bahnhöfe in Reutin und auf der Insel geben kann.

Bahner drohen mit dem Scheitern

Während die Verantwortlichen der Bahn immer wieder sagen, dass sie im Falle eines Scheitern der Verhandlungen die Pläne für die Zwei-Bahnhöfe-Lösung zu den Akten legen und nur den Inselbahnhof sanieren wollen, scheint das die Verantwortlichen der Stadt nicht zu beeindrucken. Sie glauben nicht, dass die Bahner bei diesem auch für den Freistaat so wichtigen Projekt noch einen Rückzieher machen kann.

Die Bahn-Manager haben den Verkauf ihrer Grundstücke stets eingeplant, um damit einen Teil der Kosten für die neuen Bahnhöfe sowie damit verbundene Projekte zu finanzieren. Immerhin muss die DB AG auch den Bahndamm sanieren und ein Elektronisches Stellwerk errichten. Laut Bahn kosten diese Modernisierungsarbeiten und die Zwei-Bahnhöfe-Lösung zusammen rund hundert Millionen Euro.

Aber auch auf die Stadt kommen erhebliche Kosten zu: Lindau muss nicht nur Anteile für eine neue Thierschbrücke oder eine Lotzbeckunterführung zahlen, sondern ist komplett für die Umgebung der neuen Bahnhöfe verantwortlich und muss einen Teil der Kosten für die Neugestaltung des Berliner Platzes übernehmen. Deshalb will die Stadt die Wertsteigerung der Grundstücke nicht allein der Bahn überlassen.

Nach Vorbild einiger Städte in Deutschland sollen die Stadträte deshalb am Mittwoch eine Sozialgerechte Bodenordnung beschließen. Das wird es der Stadt erlauben, einen Teil des Gewinns abzuschöpfen, der sich aus dem Unterschied zwischen dem heutigen Wert der Bahnflächen und dem Wert ergibt, den diese Flächen in einigen Jahren darstellen, wenn sie zu Bauland werden.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrats am kommenden Mittwoch, 16. Dezember, im Alten Rathaus beginnt um 17.30 Uhr. Dann folgt eine sehr lange Tagesordnung, auf der es außer um die Bahnfläche noch um die Bebauungspläne Hoeckle-Areal und Im Holben geht. Weitere Themen sind unter anderem die Jahresrechnungen 2014 sowie die Verabschiedung der Haushaltspläne 2016 der Stadt und ihrer Regie- und Eigenbetriebe. Die Stadträte sollen zudem der Übertragung von Limare und Eichwaldbad an die Stadt und den dafür nötigen Kredit beschließen. Danach wollen die Räte endgültig das Leistungsangebot der Therme Lindau festlegen und über zusätzliche Ersatzparkplätze auf der Insel sprechen.