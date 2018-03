Stadt will über das Parken in der Altstadt reden

Wie viele Parkplätze braucht die Altstadt? Können Plätze auch autofrei sein? Und welche Parkplätze sollen jedermann offenstehen, welche sollen nur für Inselbewohner gedacht sein? Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt des Infoabends zum Parken in der Altstadt, zu dem die Stadtverwaltung am kommenden Montag einlädt.

Das Parken auf der Insel und insbesondere in der Altstadt ist seit Jahren ein sehr umstrittenes Thema in Lindau. Gut ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des Parkhauses wollen Stadtrat und Verwaltung nun das Versprechen wahrmachen, dass Bewohner künftig vor allem nachts mehr Parkplätze in der Altstadt finden sollen. Die Verwaltung hat deshalb einen plan vorgeschlagen, über den Stadträte im Hauptausschuss bereits diskutiert haben. Bevor der Stadtrat jedoch die endgültige Entscheidung fällt, wollen Verwaltung und Räte die Meinung der Bürger hören.

Dabei wissen alle schon jetzt, dass die Lindauer sich bei diesem Thema fast nie einig werden. Denn Inselbewohner klagen immer wieder darüber, dass sie nicht nur in der Saison vor allem abends keinen Parkplatz finden, obwohl sie eine Sondergenehmigung haben. Das liegt auch daran, dass mehr Anwohner ein Recht auf eine entsprechende Parkkarte haben als es überhaupt Stellplätze in der Altstadt gibt. Auch wenn es den Anwohnern am liebsten wäre, wenn zwischen 18 und 8 Uhr die ganze Altstadt für ihre Autos reserviert wäre, ist das gesetzlich nicht erlaubt. Ein Viertel der Stellplätze muss jedermann offenstehen.

Entsprechend schlägt die Verwaltung vor, bestimmte Plätze abends und nachts für Anwohner zu reservieren, andere offenzuhalten. Aber wo es offene Plätze geben soll, ist durchaus umstritten.

Außerdem gibt es Stadträte, die bestimmte Plätze der Altstadt ganz von Autos freihalten wollen. So schlagen Bunte Liste und ÖDP vor, als Erstes den Paradiesplatz autofrei zu gestalten. Da würden nur acht Stellplätze verloren gehen, das zu verkraften sei angesichts von knapp 440 Stellplätzen, die es insgesamt in der Altstadt gibt. Ein autofreier Platz wäre aber ein Gewinn fürs Stadtbild. Andere dagegen kämpfen um jeden Stellplatz, da sie möglichst viele Parkplätze als wichtig für Anwohner, Handel und Gastronomie in der Altstadt erachten.