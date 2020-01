Stadt verleiht goldenen Bürgerring an Kast und Berschneider

Der Lindauer Stadtrat hat in seiner Januar-Sitzung beschlossen, Professorin Verena Kast und Werner Berschneider den Goldenen Bürgerring zu verleihen. Im Dezember hatte der Stadtrat beschlossen, dass künftig mehr als sechs lebende Personen den Bürgerring der Stadt Lindau tragen dürfen, teilt die Stadtverwaltung mit. Somit besteht die Möglichkeit, weitere Personen, die sich um die Stadt in besonderer Weise verdient gemacht haben, mit dem Ring zu ehren.

Für ihr Engagement um den Verbleib der Lindauer Psychotherapiewochen in Lindau verdient Professorin Verena Kast aus Sicht des Stadtrates und der Verwaltung die Ehrung durch den goldenen Bürgerring der Stadt Lindau.

Kast ist seit 1984 Mitglied des Beirats und seit 2001 Mitglied der Leitung der Lindauer Psychotherapiewochen. Kast hat sich laut Stadt Lindau für den Verbleib der Lindauer Psychotherapiewochen in Lindau während der Sanierung und Erweiterung der Inselhalle äußerst engagiert eingesetzt. Während der Umbauphase tagten die Teilnehmer der Lindauer Psychotherapiewochen zwei Jahre lang in einem Zelt auf der Hinteren Insel. Kast wurde in einem Bericht der Lindauer Zeitung wie folgt zitiert „Es geht uns ja auch darum, dass Lindau zur Kongressstadt wird. Wir sagen anderen Veranstaltern, dass Lindau ein guter Ort zum Tagen ist.“ Die Schweizerin beendet ihre Tätigkeit bei den Lindauer Psychotherapiewochen nach der Tagung im Jahr 2020 und wird hier offiziell verabschiedet.

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler hatte im Juli 2018 angeregt, Werner Berschneider den goldenen Bürgerring zu verleihen. Als Gründe für eine Verleihung führte die Fraktion die Sanierung des Orthauses und des Rainhauses, Berschneiders Unterstützung bei der Sanierung des Alten Aeschacher Friedhofes und des Cavazzen an. Außerdem hat Werner Berschneider den Vorsitz der Lebenshilfe Lindau und Lindenberg übernommen.

Der Stadtrat schloss sich in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Freien Wähler an. Mit seinem unermüdlichen Engagement habe Berschneider, der auch Vorstand des Viktor-Frankl-Zentrums in Wien ist, sich in besonderer Weise um die Stadt Lindau verdient gemacht und eine Ehrung durch den goldenen Bürgerring der Stadt Lindau ist angemessen.