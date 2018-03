Stadt und I+R einigen sich über Cofely-Grundstück

Stadt Lindau und I+R Wohnbau GmbH haben sich über die Regeln geeinigt, zu denen der Bauträger das frühere Cofely-Grund bebauen darf. In einem Vertrag haben beide die Regeln der Sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) festgelegt. Beide hoffen, dass im Herbst das Verfahren zu Baugenehmigung starten kann. Der Bau soll möglichst zum Jahresende 2020 beginnen.

I+R ist damit der erste Bauträger, der in Lindau zu den Regeln der Sobon bauen wird. Der Stadtrat hat die Regeln im vergangenen Jahr einstimmig beschlossen, um einen Teil des Gewinns aus der Steigerung des Bodenwerts abzuschöpfen. Weil Fläche, die bisher landwirtschaftlich oder gewerblich genutzt ist, enorm im Wert steigt, wenn der Stadtrat per Beschluss daraus Wohnbauland macht, nimmt Lindau künftig etwa ein Drittel dieser Wertsteigerung für die Stadt.

Das ist allerdings nicht willkürlich, sondern dient den Folgekosten, die für Lindau aus solchen Wohnprojekten entstehen. Das betrifft neue Kindergartengruppen ebenso wie Schulklassen oder die dauerhafte Pflege der Grünanlagen, für die bisher allein die Stadt aufkommen musste. Weil die Folgen in jedem Fall andere sein werden, müssen Stadt und Bauträger dies jeweils auf Grundlage der Grundsätze aushandeln und in einem Vertrag festschreiben. Erst danach wird die Stadt das Verfahren zur Baugenehmigung starten.

Erst muss die Regierung von Schwaben entscheiden

Weil dies für beide Seiten der erste entsprechende Vertrag zu den Regeln der Sobon war, haben die Verhandlungen länger gedauert. Doch am Dienstag haben OB Gerhard Ecker sowie die I+R-Geschäftsführer Alexander Stuchly und Reinold Meusbruger die Verträge unterschrieben. Ecker freute sich über den „Meilenstein“ zur Bebauung des 33 000 Quadratmeter großen Grundstücks, auf dem neben einer Erweiterung des Lindauparks bis zu 400 Wohnungen entstehen sollen.

„Wir fangen jetzt mit dem Bebauungsplanprozess an“, erklärte Lindaus neuer Chefstadtplaner Kay Koschka die Folgen der Unterschriften vom Dienstag. Während I+R weiter an Detailplanungen der Siedlung arbeitet, startet die Stadt Vorarbeiten für den Genehmigungsprozess. Denn beide Seiten müssen zuerst das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens abwarten, mit dem die Regierung von Schwaben die geplante Erweiterung des Lindauparks prüft. Koschka hofft, dass die Entscheidung bis zum Herbst steht, dann könnte der Stadtrat den Entwurf des Bebauungsplans in die Anhörung zu Behörden und Bürgern geben.

Damit das weitere Verfahren möglichst reibungslos verläuft, wollen Stadt und I+R vorab mit den wichtigsten Behörden in Kontakt treten, um zum Beispiel Anforderungen an Lärmschutz zu klären. Außerdem soll sich der Gestaltungsbeirat im Frühjahr mit dem Vorhaben befassen. Wie lange das Verfahren dauern wird, dazu wollte sich Koschka nicht äußern, denn zu viel liege nicht in der Hand von Stadt und dem Bauträger. Erfahrungsgemäß dauert es bis zum Beschluss eines solchen Bebauungsplans aber mindestens ein Jahr. Das würde reichen, damit I+R tatsächlich – wie mehrfach angekündigt – zum Jahresende 2020 mit dem Bau beginnen kann.

Stuchly bat OB Ecker um schnelle Arbeit der Stadtverwaltung und zügige Beschlüsse des Stadtrats. Die Einigung zur Sobon sei schwer gewesen: „Wir haben beide viel gelernt.“ Doch er sei froh, dass man jetzt wieder direkt arbeiten könne und keine Anwälte mehr brauche. Er versprach eine Siedlung von hoher Qualität. Wegen des im Sobon geforderten Anteils der Sozialwohnungen hat I+R bereits mit der GWG und der GKWG gesprochen, mit Lindaus Wohnungsgesellschaft GWG zeichne sich „eine ganz tolle Lösung“ ab.

Stadtrat spricht nächste Woche über den Berliner Platz

OB Ecker verwies darauf, dass der Stadtrat bereits in der kommenden Woche in einem öffentlichen Workshop über Lösungen für den Berliner Platz nachdenken werde. Seiner Meinung nach geht es darum, den Platz so zu gestalten, dass die neue Siedlung – I+R spricht vom Vier-Linden-Quartier – der erweiterte Lindaupark und der neue Bahnhof möglich sind, ohne dass der Verkehr während der Umbauphase völlig zusammenbricht. Zugleich dürfe die Lösung nichts verbauen, was dann später endgültig umzusetzen sei. Auch da versprach Stuchly eine gute Zusammenarbeit, denn auch dem Bauträger liege an einer guten Lösung für den Verkehr.

„Wir haben den Ehrgeiz, das so zügig wie möglich zu machen“, sagte Ecker und verwies darauf, dass Vier-Linden-Quartier und Hintere Insel die derzeit größten Vorhaben seien, um den Wohnungsmangel in Lindau zu bekämpfen. In beiden Fällen wolle man in diesem Jahr gut vorankommen.