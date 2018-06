Stadt und Bahn pokern um die Grundstücke

Im Grundsatz sind sich Stadt Lindau und Bahn AG einig: Zusätzlich zum Inselbahnhof soll als Haltepunkt für Fernzüge und als Nahverkehrsbahnhof für Festlandsbewohner in Reutin ein neuer Bahnhof entstehen. Während es alle Seiten dabei den Streit um einen Hauptbahnhof als müßig ansehen und schlicht von zwei gleichrangigen Bahnhöfen sprechen, ist hinter den Kulissen der Streit um die Grundstücke entbrannt. Dabei geht es für Stadt und Bahn um viel Geld.

Drüber reden mögen weder Vertreter der Stadt,noch der Bahn AG. Sowohl Oberbürgermeister Gerhard Ecker als auch Volker Hentschel und seine Kollegen von der Bahn sind sehr zurückhaltend. Sie wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Denn kurz bevor sich Stadt und Bahn tatsächlich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, beginnt der Poker um die Grundstücke.

Die Bahn will dabei ihre Flächen möglichst teuer verkaufen, auf denen heute noch Schienen liegen, die aber bis zum Jahr 2020 frei sein sollen. Da Flächen wertvoller sind, wenn viel Baurecht darauf ist, ist das Interesse der Bahn-Manager eindeutig, zumal die Zwei-Bahnhöfe-Lösung teurer ist als Nur-Reutin, Nur-Inselbahnhof oder die Kombilösung. Die Finanzierungslücke würden die Bahner gerne durch entsprechende Grundstückserlöse füllen.

Das Interesse der Stadt ist dagegen ein anderes. Denn teure Flächen kann sich Lindau nicht leisten, was bedeutet, dass Investoren einspringen müssten. Da aber würde Abhängigkeiten schaffen, die viele Verantwortliche in Lindau nicht mögen. Für Grünflächen aber wird sich wohl kein Investor finden, denn damit kann man kein Geld verdienen. Sinkt aber der Wert der Grundstücke insgesamt, so könnte Lindau die Flächen vielleicht doch ins Eigentum nehmen und im Rahmen einer geordneten Stadtentwicklung im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar noch daran verdienen.

Nun sind beide voneinander abhängig. Denn wenn die Flächen entwidmet sind, hat die Stadt die Planungshoheit, sprich: Der Stadtrat bestimmt, ob dort gebaut wird und wie dicht die Bebauung ist. Andererseits kann Lindau die Bahn nicht zwingen, stillgelegte Bahnflächen in gepflegte Grünflächen umzuwandeln. Wer keine Biotope zwischen nicht gebrauchten Schienen will, muss also einen Kompromiss anstreben.

In diesem Sinne arbeiten beide Seiten gemeinsam an den Plänen. Inzwischen hat auch die Bahn einer Veröffentlichung zugestimmt. In einem Workshop will sich der Stadtentwicklungsausschuss damit noch vor den Sommerferien befassen und im Herbst entscheiden. Bis dahin wird noch viel diskutiert und spekuliert werden. Der Poker geht weiter.

Das Münchner Architekturbüro Laux hat für Stadt und Bahn Pläne für eine mögliche künftige Stadtentwicklung angefertigt. Hier finden Sie die bisher vorliegenden Pläne.