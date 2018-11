Stadt stellt Skulptur in den Kolpingkreisel

Am neuen Kolpingkreisverkehr müssen Autofahrer am Montag mit Behinderungen rechnen. Denn die Zufahrt aus Richtung Reutin zur Insel runter ist den ganzen Tag über gesperrt. Die Stadt stellt mit einem Kran eine Skulptur in den Kreisel.

Pius Hummler von der Garten- und Tiefbaubetrieben informiert, dass am Montag ein beweglicher Kran so aufgestellt wird, dass die Zufahrt in den Kreisverkehr von Aeschach her möglich ist, so dass Autofahrer zum Berliner Platz oder zur Insel fahren können. Unmöglich wird es am Montag aber sein, aus Richtung Reutin zur Insel zu fahren. Autofahrer müssen stattdessen hundert Meter weiter nach links in den Langenweg abbiegen. Der werde zu Behinderungen führen, warnt Hummler. Grund ist, dass Arbeiter mit Hilfe das Krans eine Lindau-Skulptur in die Kreiselmitte stellen. Die Arbeiten sollen bis zum frühen Abend dauern. Danach werde es in allen Richtungen wieder freie Fahrt geben.