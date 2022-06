Stadt stellt sich Fragen von Einzelhändler und Gastronomen

Beim ersten Quartierspaziergang, zu dem Stadt und IHK eingeladen hatten, konnten Unternehmer ihre Fragen und Anliegen vor Ort mit den Verantwortlichen besprechen. Mehr als 20 Gewerbetreibende folgten der Einladung von Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Dass die unterschiedlichsten Interessen im öffentlichen Raum aufeinandertreffen, verdeutlichte das Team um Bauamtsleiter Kay Koschka. „Gerade auf begrenztem Raum ist Rücksicht wichtig. So müssen wir der Verkehrssicherheit und dem Denkmalschutz auf der Insel besonders Rechnung tragen“, so Alfons. Bei der Station in der Schneeberggasse waren sich alle Beteiligten einig, dass das Besuchserlebnis auch von der Kreativität der Gewerbetreibenden lebt. „Eine Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen des öffentlichen Raums ist sinnvoll, weil das Stadtbild profitiert und alle Gewerbetreibenden gleichbehandelt werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gewerbetreibenden dürfen aber auf keinen Fall unter zu strikten Vorgaben leiden.“, sagt Anselment. Nach diesem Auftakt sind in den kommenden Wochen weitere Stadtspaziergänge geplant.