Stadt sperrt die Liegewiese beim Eichwald für zwei Wochen

Die Liegewiese beim Eichwaldbad ist für zwei Wochen gesperrt. Die Stadt teilt mit, dass der Baufortschritt für das neue Freibad an der Therme eine Sperrung der Wiese nötig macht. Die Wiese werde deshalb vom kommenden Montag, 13. Juli, an bis voraussichtlich 24. Juli gesperrt. Die Stadt sichert zu, dass Wiese und Seezugang am Eichwald öffentlich zugänglich sein sollen, wenn es der Bauablauf zulässt. Die Bauleitung der Thermenbaustelle habe Verständnis für den hohen Freizeit- und Erholungswertes des Eichwaldgeländes, auch wenn die Badenutzung den Bauablauf erschwert. Damit die Wiese in den Sommerferien zur Verfügung steht, würden die notwendigen Arbeiten dort bewusst vorher erledigt. Foto: Christian Flemming