Stadt soll Verfahren für den Beverplatz aussetzen

Die Stadt soll das Verfahren für das Parkhaus am Beverplatz aussetzen und erst die Bürger an der Planung des Bereichs beteiligen. Diesen Antrag stellt Andreas von Hollen nach der jüngsten Projektwerft. Dort hätten Lindauer ein Gespräch mit der Stadt gewünscht. „Ansonsten wäre das neue Format eine reine Alibiveranstaltung“, schreibt von Hollen.

Der Lindauer erinnert an Bürgerbeteiligungen zu vielen Bereichen vor einigen Jahren beim Stadtentwicklungsprozess Isek. „Der Karl-Bever-Platz wurde leider von der Bürgerbeteiligung ausgenommen, insbesondere bei den Stadtteilbegehungen“, schreibt von Hollen weiter. Dass Stadtrat und Verwaltung nun den Bebauungsplan ohne jegliche Beteiligung der Bürger ins Verfahren geschickt haben, widerspreche dem Geist des Isek. Dass sich Bürger laut Gesetz in dem Verfahren ihre Haltung zum Ausdruck bringen können, schreibt von Hollen nicht. Er erinnert vielmehr an Veranstaltungen der Stadt, bei der Bürger das Anliegen zum Ausdruck gebracht hätten, „den Grüncharme der Stadt Lindau zu schützen und von großstädtischen Stadtentwicklungen abzusehen“. Andreas von Hollen fürchtet Probleme für die Durchlüftung und damit für das Prädikat Luftkurort, wenn am Beverplatz zwei große Gebäude entstehen. Zudem fordere auch das Freiraumkonzept der Stadt den Erhalt der öffentlichen Grünfläche am Beverplatz. Das sei mit der geplanten Bebauung nicht möglich, die zudem Lindaus Gartenstadt-Charakter widerspreche. Von Hollen hält stattdessen am Beverplatz 500 Stellplätze als Ersatz für den Seeparkplatz für ausreichend und schließt: „Die mögliche Finanzierung eines Parkhauses durch den Verkauf oder durch Erbpacht eines städtischen Grundes an einen Investor (Hotel) darf keine Begründung für die massive Bebauung sein.“