Stadt schränkt Parken am Giebelbach ein

Einstimmig haben die Stadträte im Hauptausschuss eine Parkzone am Giebelbach beschlossen. Autos dürfen dort künftig nicht länger als zwei Stunden stehen. Auf Parkgebühren verzichtet die Stadt, stattdessen müssen Autofahrer eine Parkscheibe einlegen. Im Rahmen des Parkraumkonzeptes ist dies auch in anderen Stadtteilen möglich.

Auch in Zech kämen Gäste, würden ihr Auto hinstellen, Fahrräder ausladen und erst zwei Wochen später wiederkommen, berichtete Max Strauß (BL). Er habe auch schon Urlauber gesehen, die einen Zettel dabei hatten, in dem alle Bereiche Lindaus eingezeichnet waren, in denen man kostenlos parken darf. In Seenähe soll es das nicht mehr geben, waren sich die Stadträte einig. Nur Anwohner sollen über entsprechende Berechtigungen dort unbegrenzt parken dürfen. Alle anderen sollen entweder ihre Autos nur kurz abstellen oder kostenpflichtige Parkplätze nutzen.

Einige Stadträte würden am liebsten auch von den kurzfristigen Parkern Gebühren verlangen. Doch da würde die Stadt draufzahlen, erklärte Michael Stiefenhofer, Leiter der Verkehrsabteilung der Stadtverwaltung. Denn das Aufstellen und die Wartung der Automaten wären im Bereich Giebelbach deutlich teurer als die zu erwartenden Einnahmen der 38 Stellplätze. Aber das könnte in anderen Bereichen durchaus anders sein. Zudem will die Stadt nicht überall freigiebig sein mit Ausnahmegenehmigungen für Anwohner. In Zech zum Beispiel halte die GWG 90 Tiefgaragenplätze bereit, die niemand mieten will, weil man sein Auto kostenlos auf die Straßen stellen kann. Das sei nicht richtig, findet nicht nur Strauß.