Stadt muss schnell Pläne für Ersatz vorlegen

Manches ist bemerkenswert an diesem Abend: Die Menge der Teilnehmer ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Lindauer gutheißen, wenn die Stadt sie informiert und mitreden lässt, bevor wichtige Stadtrat und Verwaltung wichtige Entscheidungen treffen. Niemand hat die Anwohnerparkzonen in Frage gestellt hat, also sind diese Planungen absolut richtig. Nun muss der Ausschuss nur noch entscheiden, wo man die auch künftig für jedermann anfahrbaren Parkplätze am besten ansiedelt. Dabei spricht viel dafür, dies nicht beim LSC-Heim zu machen und möglichst auch nicht bei den Kirchen. Denn dann kann man klar sagen, dass nach 18 Uhr kein Auswärtiger am Alten Schulplatz einfahren soll, weil er dahinter nirgends einen Parkplatz finden wird. Das vermeidet unnötigen Verkehr in der Altstadt. Zugleich sollte die Stadt dafür sorgen, dass es bei den Kirchen und beim Theater ein paar Parkplätze gibt, die für Anwohner verboten, sondern für gehbehinderte Menschen reserviert sind.

Am wichtigsten ist aber, dass Verwaltung und Stadtrat schnell Lösungen als Ersatz für den Seeparkplatz beschließen. Denn die Angst der Einzelhändler, Gastwirte, Ärzte und anderen Dienstleister auf der Insel vor dem Abbau des Seeparkplatzes ist greifbar. Und sie wird schlimmer mit jedem Monat, der vergeht, ohne dass eine Lösung offensichtlich ist. Da die Existenz einiger Menschen daran hängt, sollten die Verantwortlichen das ernst nehmen und endlich Vorschläge machen, besprechen und beschließen, um diese dann umzusetzen. Denn viel Zeit bis zum Baubeginn auf der Hinteren Insel ist nicht mehr.

Und wenn das Problem gelöst ist, können die Verantwortlichen darüber nachdenken, Plätze der Altstadt autofrei zu machen. Denn das wäre wirklich ein Gewinn für das Stadtbild. Wenn die Verantwortlichen das aber zuerst durchpeitschen wollen, wird die gute Idee am Widerstand scheitern.