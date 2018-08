Stadt, LTK und „Wir helfen“ feiern zusammen

Wer sich ausführlich in der neuen Inselhalle umschauen will, sollte sich den 29. September freihalten. Denn dann laden Stadt und Lindau Tourismus und Kongress GmbH zum Tag der offenen Tür. Höhepunkt wird eine Gala zum Jubiläum 25 Jahre „Wir helfen“ am Abend.

Nachdem die ersten Veranstalter sich begeistert über die neue Inselhalle geäußert haben und nachdem die Halle mit Ministerpräsident Markus Söder auch offiziell eingeweiht ist, will die Stadt die neue Inselhalle auch den Lindauern vorstellen. Immerhin haben die Verantwortlichen von Anfang an betont, dass die neue Inselhalle nicht nur auswärtigen Veranstaltern, sondern auch Lindauer Vereinen und Bürgern offenstehen solle. „Uns geht es darum, die Halle den Lindauer Bürgern zu zeigen und damit klarzumachen, dass es eine Bürgerhalle ist“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Auch verschiedene Stadträte haben die Inselhalle bereits mehrfach als „Bürgerhalle“ bezeichnet.

Zuletzt ist die Stadt mehrfach dem verbreiteten Vorurteil entgegengetreten, die neue Inselhalle sei zu teuer für Vereine. Dem hielt LTK-Geschäftsführer Carsten Holz eine Modellrechnung entgegen, dass zum Beispiel ein Abiball einschließlich Vier-Gänge-Menü des Gastronomen Andreas Birngruber brutto für knapp 36 Euro pro Person möglich sei. Immerhin hat der Stadtrat einen Zuschuss für Lindauer beschlossen, der bis zu 1200 Euro beträgt. Weil es für die neue Inselhalle keine Festpreise für einzelne Räume gibt, ist es Holz wichtig, dass interessierte Vereine sich für ihre Veranstaltung individuell beraten lassen. Dann werde sich jeweils eine maßgeschneiderte Lösung finden lassen.

Vereine können sich an Programm beteiligen

Aber nicht nur, wer mit seinem Verein eine Veranstaltung in der Inselhalle erwägt, ist beim Tag der offenen Tür am 29. September willkommen. Deshalb plant die LTK für den Nachmittag ein buntes Programm, an dem sich Lindauer Vereine gerne beteiligen können. Natürlich wird es auch ein Kinderprogramm geben. Auch für junge Leute soll es attraktive Programmpunkte geben.

Höhepunkt des Tages wird eine Gala zum Jubiläum der LZ-Bürgeraktion „Wir helfen“. Im Herbst 1993 haben der inzwischen verstorbene LZ-Redakteur Michael Urbanzyk und die Kommunalpolitikerin und Sozialarbeiterin Uschi Krieger „Wir helfen“ ins Leben gerufen. Fast 900 000 Euro haben Lindauer seitdem gespendet. Ein Gremium um Lindaus Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl und Vize-Landrätin Barbara Krämer-Kubas entscheidet unkompliziert und unbürokratisch, wer Geld von „Wir helfen“ bekommt.

Für OB Ecker ist die Gala mit „Wir helfen“ eine ideale Konstellation: „,Wir helfen’ steht für das, was die Stadt braucht: Bürgersinn und bürgerliches Engagement zugunsten der Schwächsten in unserer Gesellschaft – die es auch in Lindau gibt.“

Bei der Gala zum Jubiläum werden verschiedene Lindauer Künstler auftreten. Der Erlös des Abends geht natürlich an „Wir helfen“. Wilhelm Zürn, Regionalgeschäftsführer Lindau-Allgäu bei Schwäbisch Media, und Michael Kühn, Verlagsleiter der Lindauer Zeitung, freuen sich über die Zusammenarbeit zwischen LZ und Stadt an diesem Tag, zumal die LZ Premiumpartner der Inselhalle ist.

Das Programm des Tages steht noch nicht endgültig fest. Doch interessierte Lindauer können sich den Tag schon mal freihalten. Sobald der Vorverkauf für die Gala startet, wird die Lindauer Zeitung berichten. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist natürlich frei.