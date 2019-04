Stadt Lindau will Straßenlaternen gründlich erneuern

Im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre will die Stadt die Straßenlaternen gründlich erneuern. Denn viele Leuchten, Masten und Kabel sind überaltert oder überschreiten in Kürze ihre normale Lebensdauer.

Auch bei der Straßenbeleuchtung leidet Lindau unter einem erheblichen Investitionsstau, weil seit 30 Jahren kaum jemals etwas erneuert wurde. Lediglich in den vergangenen anderthalb Jahren hat die Stadt alte Leuchten durch moderne LED ersetzt, was jedes Jahr 80 000 Euro Stromkosten und eine nicht genannte Menge Kohlendioxid spart. Doch drei Viertel der Laternen sind noch nicht umgestellt. Laternenfachmann Henry Rönitzsch rechnete den Räten m GTL-Werkausschuss außerdem vor, dass schon heute etwa 850 Masten älter sind als 50 Jahre, fast 1500 Leuchten sind älter als 30 Jahre, und 60 Kilometer Kabel sind älter als 50 Jahre. Hinzu kommen in den nächsten Jahren viele weitere, so dass die Stadt pro Jahr etwa eine Million Euro für die Erneuerung aufbringen müsste. Das soll aber über einen neuen Vertrag mit einem Betreiber geschehen, denn mit den Stadtwerken gibt es bisher gar keine Vertragsgrundlage. Rechtlich ist eine europaweite Ausschreibung nötig für einen Vertrag mit 20 Jahren Laufzeit. Die Stadt solle dann ein Budget festlegen mit dem der Betreiber die Laternen betreiben und erneuern muss.

Lichtverschmutzung schadet der Gesundheit

Am Montag soll nun der Stadtrat über ein Betreibermodell zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung entscheiden. Die Bunte Liste fordert vorab in einer Pressemitteilung, die komplette Abschaltung der Lichtpunkte nicht aufzugeben. „Um unsere Klimaschutzziel zu erreichen müssen wir alle zehn Jahre den Energieverbrauch halbieren. Auch trägt die Beleuchtung in der gesamten Nacht zur weiteren Lichtverschmutzung bei, Die Tier- und Pflanzenwelt ist nicht auf das künstliche Licht in der eigentlich dunklen Nacht ausgelegt und erhält so falsche Reize“, schreibt Stadtrat Max Strauß.

Doch nicht nur ein Kulturgut ginge mit den hellen Lichtglocken über eng besiedelten Gebieten verloren, sondern auch ein Stückchen Gesundheit, weil der Tag-Nacht-Rhythmus dadurch durcheinander komme. „Auch die freie Sicht auf den Sternenhimmel sollten wir uns nicht versauen, es soll ja Stadtkinder geben, die noch nie die Milchstraße gesehen haben“, schreibt Strauß weiter. Die Bunten fordern außerdem, dass der Strom ausschließlich aus regenerativen Energien von den Lindauern Stadtwerken bezogen werden soll.