Stadt Lindau will Lücken im Radwegenetz schließen

Einige große Verbesserungen für Radfahrer soll es in Lindau in den kommenden Jahren geben. Dabei wollen die Verantwortlichen zuerst den Bodensee-Radweg ausbauen, aber auch die Lücke zwischen Oberreitnau und Schönau schließen. Im GTL-Werkausschuss haben die Stadträte auch über den Lotzbeckweg gesprochen.

Einige Räte machten erneut ihrem Unmut darüber Luft, dass die Verwaltung für die am Beginn des Bahndamms geplante Unterführung auf Eis gelegt hatte, ohne die Stadträte zu informieren. OB Gerhard Ecker verwies darauf, dass die Bahn diese Planung federführend übernommen hat. Die Bahner hätten aber im Frühjahr berichtet, dass die vor fünf Jahren beschlossene Unterführung für Fußgänger und Radfahrer nicht wie bisher gedacht fünf Millionen Euro kosten werde, sondern 10 bis 15 Millionen. Daraufhin habe er das gestoppt und eine neuen Planung für einen Steg gefordert, sagte Ecker. Sobald diese vorliege, werde er die dem Ausschuss vorstellen. Denn die Bahn AG will dort nach wie vor 2021 mit dem Bau zu beginnen. So geht es aus Zeitplänen der Bahn AG hervor.

Insgesamt ist der Ausbau des Bodensee-Radweges für die Stadt das vordringliche Projekt. Derzeit laufen die Bauarbeiten zwischen Wackerstraße und Europaplatz. Danach hält die Verwaltung die Strecke zwischen Europaplatz und Zech für vordringlich. Damit Lindau Zuschüsse für den Bau beantragen kann, sind Planungen nötig. Das entsprechende Geld soll der Stadtrat im Haushaltsplan des kommenden Jahres bereitstellen.

Betroffen sind zunächst die Teilstücke zwischen Europalatz und Ladestraße, der zur Fahrradstraße umgestaltet werden soll. Radfahrer haben dann Vorrechte gegenüber Autos, die allerdings am Rand der dann schmaleren Straße einen Parkstreifen bekommen sollen. Ein Ausbau ist für die letzten 1100 Meter zwischen Wäsen und Grenze nötig. Der schmale gemeinsame Geh- und Radweg soll deutlich breiter werden, damit Fußgänger und Radfahrer sich auf getrennten Bahnen nicht mehr in die Quere kommen.

Der Bau mancher Strecken wird noch einige Jahre dauern

Die Planung für die Bereiche dazwischen ist erst 2021 vorgesehen, denn der Abschnitt zwischen Kamelbuckel und Wäsen kann erst nach Fertigstellung der Therme in eine Fahrradstraße umgebaut werden. Und die Ladestraße wird wohl erst im Zusammenhang mit der auf den Bahnflächen geplanten neuen Siedlung umgestaltet, deren Bau ist aber erst nach 2025 vorgesehen. Ob es dort eine Fahrradstraße oder getrennte Geh- und Radwege geben soll, ist noch offen.

Offen ist auch noch, wann die Lücke des Radweges zwischen Oberreitnau und Schönau geschlossen wird. Das hängt von den Bauarbeiten der Bahn für die Elektrifizierung ab und davon, wie teuer dieses fehlende Stück wird. Die Kosten will die Stadt im kommenden Jahr mit einer Planung ermitteln.

Noch in diesem Jahr soll die Radstrecke bei der Senftenau saniert werden. Voraussichtlich nächste Woche werden die Klimostationen am Stadtrand fertig. Der Nahmobilitätsplan, der Grundlage für den weiteren Ausbau des Radwegenetzes sein soll, wird im kommenden Jahr fertig. Deshalb beschränkt sich die Stadt vorerst auf Instandsetzung der Radwege und den Neubau eines Geh- und Radweges entlang den Schienen auf dem Hoeckle-Areal in Zech.

Weil die GTL auch die Radwege neu beschildern wollen, warnten Stadträte vor Doppelarbeiten. Denn auch die LTK arbeitet an einem neuen Konzept für die touristische Beschilderung. OB Gerhard Ecker will sicherstellen, dass da nicht verschiedenen Abteilungen aneinander vorbei planen.