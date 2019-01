Stadt Lindau will auf der Insel nicht mehr überall Ferienwohnungen erlauben

Auf der Lindauer Insel leben immer weniger Menschen: Vor einigen Jahren waren es einmal mehr als 5000, heute ist es noch die Hälfte. Die Stadtverwaltung will dem entgegensteuern. Mit einem Bebauungsplan, der neue Ferienwohnungen schlicht nicht mehr überall erlaubt. Allerdings hat die Konzeption des neuen Plans lange gedauert. So lange, dass er bei einigen Anträgen noch nicht greift.

Was es für Auswirkungen haben kann, wenn nur noch wenig Bürger im Altstadtkern leben, zeigen Beispiele wie Venedig. „Wir wollen keine Museumsstadt werden“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Ecker in der Bauausschusssitzung vergangene Woche. Denn nicht nur, dass bereits jetzt einige Lindauer im Winter von einer „toten Insel“ sprechen – Lebensmittelgeschäfte zum Beispiel könnten schlicht nicht überleben, wenn dort hauptsächlich Feriengäste einkaufen. Die Konsequenz: Sie würden sich von der Insel zurückziehen.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Stadtrat daher beschlossen, dass künftig über einen Bebauungsplan geklärt werden soll, wo auf der Insel es noch neue Ferienwohnungen geben darf und wo nicht. Damals hatten sich die Verwaltung ganz bewusst gegen eine Zweckentfremdungssatzung entschieden, die ein komplettes Verbot von Ferienwohnungen bedeutet hätte. „Ein Zweckentfremdungssatzung ist bürokratisch kaum händelbar“, erklärte Lindaus Chef-Stadtplaner Kay Koschka. Über einen Bebauungsplan hingegen kann man für jedes Quartier der Altstadt eigene Regeln finden. Denn, so Iris Möller, die den neuen Bebauungsplan entworfen hat: „Zu einer Ferieninsel gehören Ferienwohnungen dazu.“ Aber eben nicht überall.

Dass Lindau die Anzahl der Ferienwohnungen auf der Insel reglementiert, macht die Stadt zum Vorreiter – und damit zum Vorbild für andere Städte. „Es gab viele Anfragen von anderen Kommunen“, erzählte Möller. Sie hat sich ein Jahr lang Quartier für Quartier auf der Lindauer Insel angesehen und neu definiert. „Es gibt Bereiche, in denen es eh fast nur Wohnungen gibt. Aus denen habe ich besondere Wohngebiete gemacht“, erklärte sie. Ein solches besonderes Wohngebiet befindet sich zum Beispiel ein gutes Stück den Inselgraben entlang. Ferienwohnungen sind dort in Ausnahmefällen erlaubt, allerdings nur im ersten Obergeschoss.

Den Großteil der Insel hat Möller als Mischgebiet definiert, das sie in zwei Typen unterteilt hat. Als Mischgebiet Typ 1 bezeichnet sie all diejenigen Quartiere, in denen es zum Beispiel Gastronomie im Erdgeschoss gibt, wie in Teilen der Grub. Dort können Ferienwohnungen im ersten Stock genehmigt werden – und als Puffer dienen. „Anwohner fühlen sich durch Lärm beeinträchtigt, für die Gäste von Ferienwohnungen ist das vielleicht gar nicht so schlimm“, erklärte Möller. Im Mischgebiet Typ 2, so definiert sie zum Beispiel den Bereich um den Bahnhofsplatz, soll es künftig überhaupt keine neuen Ferienwohnungen geben. Denn dort gibt es bereits Hotels.

„Es ist ein hervorragender Entwurf“, lobte Oberbürgermeister Ecker. Angelika Rundel (SPD) sah das ähnlich, merkte aber an: „Das einzige Problem ist, dass er fünf Jahre zu spät kommt.“ Schließlich habe es in den vergangenen Jahren jede Menge Anträge für Ferienwohnungen gegeben. Der Bauausschuss war einstimmig dafür, den Bebauungsplan in dieser Form dem Stadtrat vorzulegen.

Alte Anträge werden nach altem Bebauungsplan entschieden

Wie berichtet gibt es in 61 Gebäuden auf der Insel Ferienwohnungen. Wie viele genau es sind, ist unklar, einige von ihnen sind nicht genehmigt. Vor etwa einem Jahr lagen der Verwaltung 26 Anträge auf Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen vor. Nach einem Bericht in der Lindauer Zeitung darüber, dass die Stadt diese Umwandlungen künftig reglementieren möchte, kündigten 30 weitere Eigentümer entsprechende Anträge an.

Die Stadt hatte die laufenden Verfahren für ein Jahr ausgesetzt – das nun abgelaufen ist. Bis der neue Bebauungsplan endgültig durch ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Am kommenden Mittwoch stimmt der Stadtrat über den Entwurf ab, dann liegt der Plan öffentlich aus. Die bei der Verwaltung bereits eingegangenen Anträge müssten daher noch mit dem alten Bebauungsplan abgearbeitet werden, wie Koschka erklärte. „Sie werden ganz normal geprüft.“ Weil es im alten Bebauungsplan aber keine Reglementierung für Ferienwohnungen gibt, werden die meisten wohl genehmigt werden. Anträge, die jetzt neu bei der Stadt eingehen, könne die Verwaltung ebenfalls ein Jahr auf Eis legen und dann nach dem neuen Plan entscheiden. OB Ecker richtete den Blick in die Zukunft. „Wir bekommen es hin“, sagte er. „Auch, wenn wir fünf Jahre zu spät dran sind und lange brauchen.“

Auf die Frage von Ulrike Lorenz-Meyer (BL), was mit den nicht genehmigten aber trotzdem betriebenen Ferienwohnungen in Zukunft passiere, antwortete Koschka: „Wir gehen nicht aktiv durch die Stadt und suchen sie.“ Trotzdem sei der neue Bebauungsplan für den Altstadtkern – es ist übrigens die elfte Änderung – wichtig. „Wir ziehen das Ruder stark rum. Wir wollen das Wohnen in all seinen Facetten stärken.“