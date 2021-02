Stadt Lindau warnt vor Trittbrettfahrern

Die Stadt Lindau warnt vor vermeintlichen Betrügern, die derzeit ihr Unwesen treiben. Sie schreiben Gewerbetreibende an und behaupten, diese hätten in einer Informationsbroschüre eine Anzeige geschaltet und stellen eine Rechnung aus. Dabei erwecken sie den Eindruck, es handle sich um eine städtische Broschüre. Nur im Kleingedruckten steht, dass dies nicht so ist, erklärt die Stadtverwaltung in der Preseemitteilung. Außerdem versuchen die Täter, mit Anrufen die Gewerbetreibenden unter Druck zu setzen und sie dazu zu bringen, die angeblichen Anzeigen zu bezahlen. Dabei agierten sie von einer Telefonnummer aus, die nicht existiert. „Die Stadt Lindau warnt vor den Betrügern und stellt klar, dass derzeit keine städtische Informationsbroschüre geplant ist“, heißt es in der Mitteilung abschließend.