Stadt Lindau soll die Parkgebühren verdoppeln

Vor Beginn der neuen Wahlperiode haben die Vertreter von Fridays For Future in Lindau und Lindenberg sowie Parents For Future und dem Förderverein für Erneuerbare Energien eine Reihe Forderungen an Landrat und Kreistag sowie Oberbürgermeisterin, Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte.

„Zu lange wurde gezögert und gezaudert. Wir dürfen und können nicht mehr länger warten“, schreibt Joshua von Puttkamer im Namen der Klimaaktivisten und nennt in einem offenen Brief die Klimakrise „die größte Bedrohung für Menschheit und Ökosysteme“. Im Namen seiner Mittreiter fordert von Puttkamer von der örtlichen Politik Maßnahmen gegen eine weitere Erwärmung der Erde gemäß dem Pariser Klima-Abkommen: „Ein nachhaltiger Umgang mit unserem Planeten und den Ökosystemen muss Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unserer Wirtschaft werden.“ Landkreis und Stadt Lindau sowie die Gemeinden sollen „unverzüglich“ Maßnahmen gegen die Klimakrise ergreifen.

„Der Landkreis und die Stadt Lindau müssen bis spätestens 2035 Nettonull Treibhausgasemissionen erreichen“, lautet deshalb die zentrale Forderung der Klimaaktivisten. Dafür solle der Landkreis unter anderem einen Kreisklimarat einrichten, dem neben Kreisräten und dem Klimaschuitzmanager des Landkreises auch Vertreter von Fridays For Future, Parents For Future und dem Förderverein für Erneuerbare Energien angehören sollen.

Bis 2035 solle der gesamte Landkreis Strom und Wärme sowie die Energie für den Verkehr ausschließlich aus erneuerbaren Energien beziehen und somit klimaneutral leben. Bereits ab 2028 solle die Lindauer Insel komplett autofrei sein. Stattdessen soll der Landkreis flächendeckenden ÖPNV haben, der kostenlos und emissionsfrei fährt. Zudem soll es eine sichere und komfortable Infrastruktur für Radfahrer geben. Die Klimaaktivisten fordern nachhaltige Nutzung aller Ressourcen und in der Folge einen Rückgang der Müll- und Wertstoffmengen auf nur noch ein Drittel.

Die Klimaaktivisten verbinden die grundsätzlichen Forderungen mit einer Vielzahl konkreter Projekte. So wollen sie sofort Tempo 30 auf allen Straßen in der Stadt Lindau. Zudem soll der Stadtrat laut von Puttkamer die Parkgebühren verdoppeln und schnell attraktive Park-and-Ride-Systeme schaffen. Der Landkreis soll beim Freistaat dafür kämpfen, dass bei Neubauten weniger Autostellplätze gebaut werden.

Das Busfahren im ganzen Landkreis soll spätestens 2025 kostenlos werden. Es sollen nur noch Busse mit Elektroantrieb fahren. Flächendeckend soll es neue Radwege geben, vor allem einen durchgängigen Radweg von Lindau nach Lindenberg. Wer bei der Stadt, im Landratsamt oder eine Gemeinde arbeitet und mit Bus und Bahn in einer Stunde seinen Arbeitsplatz erreichen kann, soll für einen Parkplatz bezahlen, wenn er mit dem Auto kommt. Parkplätze sollen zu Grünanlagen umgewidmet werden.

Bei öffentlichen Veranstaltungen sollen Stadt, Landkreis und Gemeinden nur noch vegetarisches und veganes Essen anbieten. Wirtschaftsförderung wollen die Aktivisten strikt an den Klimaschutz binden. Vorrangig seien Firmen im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu fördern.

Joshua von Puttkamer schließt den Forderungskatalog: „Solange die Politik dieser Verantwortung nicht ausreichend nachkommt, sehen wir uns gezwungen, weiter zu streiken, bis gehandelt wird!“