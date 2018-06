Stadt Lindau richtet auf der Insel Parkplätze für Roller und Motorräder ein

Autofahrer müssen sich schnell daran gewöhnen, dass sie am Milchpilz und Auf dem Wall weniger Stellplätze zur Verfügung haben. Denn die Verwaltung setzt einen Beschluss des Hauptausschusses um, der an beiden Stellen Parkplätze für Roller und Motorräder beschlossen hat. Der Motorradparkplatz am Milchpilz ist fertig, gleiches wird in der kommenden Woche Auf dem Wall passieren, wie Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt mitteilt. Die Verkehrsüberwacher sollen nach einer Übergangsphase streng kontrollieren, dass Motorräder und Roller nicht mehr die Fahrradständer zuparken. Und auf dem Motorradabstellplatz am Reichsplatz dürfen nur noch solche Fahrzeuge stehen, deren Eigentümer auf der Insel wohnen. Wer auf der Insel arbeitet, zur Schule geht, dort einkaufen will oder aus anderen Gründen mit dem Motorrad auf die Insel kommt, dem stehen die beiden neuen Abstellplätze zur Verfügung. Die Stadt hofft zudem, dass Touristen ihre Motorräder auf dem Karl-Bever-Platz abstellen, wo der neue Motorradparkplatz ebenfalls in der kommenden Woche fertig werden soll. Bis es dort allerdings auch sichere Schließfächer für die Motorradfahrer geben wird, dauern es noch eine Weile. Foto: Dirk Augustin