Wer die Lindauer Stadtverwaltung am Donnerstag per E-Mail anschreiben will, hat Pech: Sie ist seit mittags nicht mehr für digitale Post erreichbar, wie Pressesprecher Jürgen Widmer der LZ mitgeteilt hat. Grund sei ein Softwarefehler. Nach Widmers Worten ist auch nicht klar, ob dieser Fehler bis Freitag behoben werden kann, sprich die Stadtverwaltung kann eventuell den Rest der Woche keine E-Mails erhalten und beantworten.