Stadt Lindau lädt zur ersten Online-Projektschmiede 2021 ein

Die Projektschmiede „Gemeinsam für den Klimaschutz“ findet am Donnerstag, 11. März, von 18 bis 21 Uhr via Zoom statt. DerTeilnahmelink wird nach erfolgreicher Anmeldung zugeschickt.

Wie kann Klimaschutz für Lindau bestmöglich gelingen und wie muss die Beteiligung aufgestellt sein? Zu dieser Frage lädt die Stadt Lindau am Donnerstag, 11.März, zur ersten Projektschmiede in diesem Jahr ein. Anlass ist das Klimaschutzkonzept, das in den kommenden Monaten erarbeitet wird.

Die Stadt Lindau hat sich laut Pressemitteilung ein ambitionierte Ziel gesetzt: Bis 2035 soll Klimaneutralität erreicht und ein fairer Beitrag für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimabkommens geleistet werden. „Wir möchten, dass es nicht nur ein Konzept wird, wir wollen auch ins Handeln kommen“, betont Danielle Eichler, Klimaschutzbeauftrage der Stadt Lindau und Initiatorin der Klimaschmiede. Sie betont: „Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam, dazu braucht es das Engagement von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.“

Die erste „Klimaschmiede“ findet wegen der Corona-Situation am Donnerstag, 11. März, von 18 bis 21 Uhr online statt. Alle Interessierten können sich bis Montag, 8. März, unter der E-Mail-Adresse: projektschmiede@lindau.de anmelden. Neben der Angabe des Namens bitten die Organisatoren auch um Information zu möglichen Rollen in Initiativen oder Gruppen, die für das Thema Klimaschutz relevant sind, heißt es in der Mitteilung.