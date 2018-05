Stadt Lindau informiert über Planungen am Berliner Platz

Mit allen Interessierten will die Stadtverwaltung über die Neugestaltung des Berliner Platzes sprechen. Der entsprechende Infoabend am kommenden Donnerstag, 17. Mai, im Alten Rathaus beginnt um 18 Uhr.

Schon heute ist der Berliner Platz einer der meist befahrenen Kreisverkehre der Region. Schon lange gilt der Platz deshalb den Fachleuten als überlastet. Lindauer spüren das am wiederkehrenden Stau. Verschärfen wird sich das Problem, wenn dort im Dezember 2020 der neue Reutiner Bahnhof sowie kurz darauf der erweiterte Lindauaprk und noch etwas später das Wohngebiet auf dem früheren Cofely-Grundstück fertig werden. Hinzu kommt die von Fachleuten erwartete weitere Zunahme des allgemeinen Autoverkehrs. Bekanntlich will die Stadt den Platz deshalb umbauen. Geplant sind zunächst eine Übergangslösung für die Eröffnung des Bahnhofs, und später eine große Lösung, die aus dem Berliner Platz eine Mobilitätsdrehscheibe für Lindau machen soll. Denn dort sollen sich der Verkehr von Autos, Zügen, Stadtbussen sowie Regional- und Fernbussen treffen, aber auch Radfahrer und Fußgänger sollen dort bessere Verhältnisse vorfinden als heute. Bei einer Infoveranstaltung wollen Vertreter der Stadt interessierten Bürgern die aktuellen Varianten für den Berliner Platz und die Erschließung des neuen Bahnhofs vorstellen. Bevor der Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen über das weitere Vorgehen am Berliner Platz entscheidet, sollen die Bürger die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen.