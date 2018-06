Stadt Lindau hat mehrere hunderttausend Euro an Zinsen verschenkt

Die Stadt Lindau hat nach eigenen Angaben mehrere hunderttausend Euro an Zinsen verschenkt, weil sie Beiträge zur Straßenerschließung ein Jahrzehnt lang nicht zeitnah abgerechnet hat. Dies hat die Stadt mitgeteilt. Die Abrechnungen fallen allesamt in die 1980 und 1990er Jahre.

„Durch die Berichterstattung in der LZ vom 12. April(„Achstraße – Kreis will nicht einfach zahlen“) ist ein Thema in der öffentlichen Diskussion, das seit längerem in der Bauverwaltung der Stadt Lindau aufgearbeitet wird und auf die Tagesordnung der öffentlichen Stadtratssitzung am 21. Mai gesetzt werden soll: der Erschließungsbeitrag“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Nach den bisher durchgeführten Recherchen wurden in früheren Jahren mindestens mehrere hunderttausend Euro nicht zeitnah abgerechnet, was der Stadt zusätzlich Zinsbelastungen in ähnlicher Höhe beschert hat. Es handle sich dabei um den gleichen Beitrag, den die betroffenen Anrainer möglicherweise dadurch an Zinsen gespart haben. Warum diese Erschließungsbeiträge nicht abgerechnet wurden, kann seitens der Stadtverwaltung derzeit nicht beantwortet werden, da damaligen Mitarbeiter samt und sonders nicht mehr für die Stadt arbeiten.

Auch Stadtrat Jürgen Müller, jetzt Lindau Initiative, der von 1988 bis 2000 Oberbürgermeister war, kann sich nicht mehr an die Details erinnern. Müller befindet sich derzeit im Urlaub. „Ohne Akteneinsicht kann ich von hier aus nichts zu den damaligen Abrechnungen sagen“, so Müller auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Müller hat in seinem Wahlkampf sich vor allem gegen die Straßenausbaubeitragssatzung gestellt. Diese hat aber nichts mit den Erschließungsbeiträgen beim Neu- oder Ausbau einer Straße zu tun.

„Seit den 1960er-Jahren müssen Erschließungsbeiträge im gesamten Bundesgebiet erhoben werden, und damit auch in Bayern“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. In der Regel müssen die Anlieger, vor allem die Grundstückseigner, 90 Prozent des beitragsfähigen Aufwands bezahlen. Dies gelte insbesondere für die erstmalige sachgerechte Herstellung von Ortsstraßen.

Auch in der Stadt Lindau wurden in den 1960er und 1970er Jahren nicht nur Erschließungsbeiträge bei vollständig fertiggestellten Straßen erhoben, sondern auch einzelne Kostenbestandteile und Vorrausleistungen vor dem Entstehen der gesamten Beitragspflicht abgerechnet.

In den 1980er Jahren bis zum Ende der 1990erJahre scheint die Pflicht zur Erschließungsbeitragserhebung nur sehr unzureichend erfüllt worden zu sein. Dies werde von der städtischen Bauverwaltung seit einiger Zeit aufgearbeitet.

„Inzwischen können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass von rund 400 Lindauer Straßen mindestens 90 Straßen genauer überprüft werden müssen. Dies wurde dem Bauausschuss und Landrat Elmar Stegmann bereits vor einiger Zeit vertraulich mitgeteilt“, heißt es in dem Schreiben, das von Peter Sternbeck, der zurzeit Pressesprecher Wilfried Vögel vertritt, unterschrieben ist. Für die öffentliche Stadtratssitzung am 21. Mai sei nun eine entsprechende Vorlage geplant.

Ausgelöst wurden die Recherchen wohl durch die Abrechnung für die Achstraße (wir berichteten). Sie ware nun abzurechnen, da für diese Straße inzwischen nach letzten Arbeiten zur vollständigen Gehwegherstellung (2013) und dem letzten notwendigen Grunderwerb (2012) die Erschließungsbeiträge entstanden sind.

Gegen die Abrechnung hatten mehrere Anwohner Bedenken geäußert. Der Landkreis will erst abklären, ob eine Abrechnung nach dieser langen Zeit noch rechtens ist. Der Landkreis müsste 160 000 Euro bezahlen. Den Bedenken hält die Stadt entgegen, dass sie hier bereits vor über 30 Jahren den wesentlichen Teil ihrer Leistung erbracht und daher Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung hat. Zumindest beim Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Lindau musste die ganze Zeit über klar sein, dass hier noch Beiträge zu bezahlen sind.

Hinzu komme, dass der jetzt geforderte Betrag von der Stadt über 30 Jahre teuer zwischenfinanziert wurde. Nimmt man nur einen zweiprozentigen Kreditzins an, komme man mit Zinseszins auf fast denselben Betrag, um den die Stadt die Beitragspflichtigen bisher entlastete. Sollten die Beiträge in dem einen oder anderen Fall nicht mehr erhoben werden können, muss die zivil- und strafrechtliche Seite der Fälle geprüft werden, inklusive der möglichen Inanspruchnahme der Kassenversicherung“, heißt es abschließend.