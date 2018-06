Stadt lädt zum Workshop zur „Hinteren Insel“ ein

I n der Inselhalle in Lindau findet am Montag, 11. Juni, ab 17 Uhr der öffentliche Workshop zum Rahmenplan „Hintere Insel“ statt. Der Rahmenplan soll die planerische Vertiefung des Siegerentwurfs aus dem Wettbewerb zur Gartenschau „Natur in Lindau 2030“ und städtebaulichen Entwicklung der Hinteren Insel aus dem Jahre 2016 darstellen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Hierzu sind jetzt insbesondere folgende Fragen zu klären: Welche unterschiedlichen Wohnformen sollen auf der Hinteren Insel geschaffen werden? Welche verschiedenen Nutzungen sollen die Quartiere auf der Hinteren Insel künftig ausweisen?

Dazu möchte die Stadt Lindau die Vorstellungen und Anregungen der Lindauer in einem gemeinsamen Workshop erfahren und diskutieren. Nach einer kurzen Einführung beginnt der Workshop mit drei Impulsreferaten zu den beiden Themenbereiche Wohnungs- und Nutzungsmix. Anschließend werden diese beiden Themen in Gruppen bearbeitet und dann vorgestellt. Das Ende des Workshops ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen. (lz)