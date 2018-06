Stadt hebt Vollsperre zeitweise auf

Das schlechte Wetter sorgt für Verzögerungen beim Bau des Radwegs zwischen Schönau und Oberreitnau. Deshalb wird die Sperrung der Straße zeitweise aufgehoben. Dies teilt die Pressestelle der Stadt Lindau mit.

Am kommenden Mittwoch, 4. Mai, ab ungefähr 16 Uhr wird die Vollsperrung zwischen Schönau und Oberreitnau bis voraussichtlich 12. Mai aufgehoben. Der gesamte Verkehr kann mit Tempo 30 durch die Baustelle fahren. Behinderungen durch Bauarbeiten sind aber weiter möglich. Der neue Gehweg bleibt bis zur endgültigen Fertigstellung komplett gesperrt.

Die Einmündung in Richtung Unterreitnau wird dann ab Montag, 9. Mai, komplett gesperrt, da dort eine Überquerungshilfe für Fußgänger geschaffen wird. Dies dauert ungefähr eine Woche. Danach wird der Einmündungsbereich Richtung Unterreitnau wieder für den Verkehr freigegeben. Gleichzeitig wird die Staatsstraße in Richtung Oberreitnau erneut für den Einbau des Asphaltfeinbelags in Fahrbahn und Gehweg und Randarbeiten für ungefähr eine Woche gesperrt.