Stadt gibt FFP2-Masken für pflegende Angehörige aus

Die Stadt Lindau unterstützt, wie alle Kommunen, die Verteilung der FFP2-Masken, die der Freistaat Bayern pflegenden Personen zur Verfügung stellt. Die Ausgabestelle der Stadt wird im Stadttheater beim Vorverkauf an der Theaterkasse, An der Kalkhütte, links neben dem Haupteingang eingerichtet. Dort sind die Masken dann von Montag, 25. Januar, an erhältlich. Die Ausgabestelle ist jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet.

Wer seine Masken abholen möchte, der muss ein Schreiben der Pflegekasse vorlegen, und die pflegebedürftige Person muss in Lindau wohnen. Jede Hauptpflegeperson erhält drei Schutzmasken, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Wir haben die Ausgabe der Masken bewusst vom Parteiverkehr zum Beispiel im Bürgerbüro in der Stadtverwaltung entkoppelt“, sagt Hauptamtsleiter Thomas Nuber. Damit solle auch hier das Infektionsrisiko verringert werden.