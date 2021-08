Stadt arbeitet an kleinem Jahrmarkt-Rummelplatz

Die Verantwortlichen der Stadt arbeiten intensiv daran, Konzepte zu finden, die es ermöglichen, Veranstaltungen stattfinden zu lassen, auch wenn die Corona bedingten Einschränkungen in den nächsten Monaten nicht weniger werden sollten. So gibt es für einige Events eventuell Alternativ-Lösungen, andere Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Das teilte die Stadt Lindau in einer Pressemitteilung mit.

Klar ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass der Lindauer Wandertag, der bereits von Mai auf September 2021 verschoben worden war, abgesagt werden muss. Die Verantwortlichen freuen sich auf den Wandertag 2022, der für den 26. Mai geplant ist.

Das Hafenfest kann in diesem Jahr ebenfalls coronabedingt nicht stattfinden. Die Langstreckenregatta selbst startet aber am 25. September, um 7 Uhr vor Lindau – ausnahmsweise als Tagesregatta – der Kurs führt von Lindau über Romanshorn nach Konstanz und wieder zurück.

Schweren Herzens muss die Stadt nach eigenen Angaben auch den diesjährige Lindauer Jahrmarkt nach Rücksprache mit dem Landratsamt Lindau absagen. Für eine derartige Großveranstaltung, ohne eine räumliche Begrenzung, könne aktuell keine Genehmigung erteilt werden. Die Organisatoren arbeiten aber gemeinsam mit dem Schaustellerverband daran, dass es eine kleinere Lösung für den Rummel geben wird. Oberstes Prinzip ist für die Verantwortlichen die Sicherheit der Akteure und Besucherinnen und Besucher.

Hinsichtlich der Lindauer Hafenweihnacht warten die Verantwortlichen derzeit noch die von der Bundes- und Landesebene erstellten Verordnungen für die Weihnachtsmärkte ab. Wenn auf dieser Basis Weihnachtsmärkte möglicherweise in abgegrenzten Bereichen möglich sind, geben die Verantwortlichen die Hoffnung auf eine Lindauer Hafenweihnacht 2021 auch noch nicht auf.