Stadrat entscheidet über Austritt aus dem BN

Damenbinden statt Bomben: Mit einem Einsatz von Sprengstoffexperten, aber ohne Sprengsatz ist am Donnerstag der Besuch eines Ulmer Ehepaares im Polizeipräsidium der Donaustadt zu Ende gegangen. Statt explosiver Stoffe fanden die Entschärfer nur Damenbinden in einem Päckchen, welches das Ehepaar zur Polizei gebracht hatte.

Am Donnerstag meldet sich das Paar bei der Polizei in Ulm. „Die beiden Eheleute, sie sind 35 und 41 Jahre alt, hatten wohl in den vergangenen Tagen Besuch“, berichtet eine Polizeisprecherin von dem Vorfall, der ...