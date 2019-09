Staatliches Bauamt lässt Behelfsausfahrt umbauen

Die Behelfsausfahrt an der B31 in Rickatshofen soll künftig als Übergabestelle von Schwerverkehrstransporten zwischen Baden-Württemberg und Bayern sowie als Wendestelle für den Winterdienst dienen. Zusätzlich soll sie der Polizei als Kontrollstelle dienen. Um das alles möglich zu machen, lässt das Staatliche Bauamt Kempten die Behelfsausfahrt umgestalten. Die Notwendigen Arbeiten beginnen am Montag, 30. September. Mit Umgestaltung der Flächen werden auch LED-Wechselverkehrszeichen errichtet.

Das Staatliche Bauamt in Kempten teilt mit, dass die Ausfahrt, wie bislang auch, im Notfall zur Ausleitung des Verkehrs genutzt werden soll. Während der Bauzeit werde die Bundesstraße 31 größtenteils in beide Richtungen mit Einengungen und Verschwenkungen befahrbar sein. Umleitungen seien nicht vorgesehen, heißt es in der Mitteilung. Die Arbeiten fänden im Wesentlichen außerhalb der Fahrbahn statt. Für die unvermeidlichen Arbeiten im Straßenraum werden zeitlich begrenzte Ampelphasen erforderlich sein.